Από τα κλασικά στα ψηφιακά: Γιατί ένα gadget είναι το δώρο που δεν θα μείνει ποτέ στο ράφι

Όλοι έχουμε εκείνο το σημείο στο σπίτι όπου αναπαύονται εν ειρήνη κρυστάλλινα βάζα που δεν τα έχει αγγίξει λουλούδι, διακοσμητικά κεριά που δεν ένιωσαν τη ζέστη μιας φλόγας και βιβλία μαγειρικής για κουζίνες που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.

Όταν έρχεται η ώρα να διαλέξεις δώρο για έναν φίλο, τον/τη σύντροφο ή τη μαμά σου, ο φόβος είναι ένας: Θα καταλήξει το δώρο να γίνει… συλλέκτης σκόνης; Αν θέλεις να αποφύγεις αυτή την άβολη κατάληξη, η λύση είναι μία και, κατά πάσα πιθανότητα, φορτίζεται.

Ας δούμε γιατί η τεχνολογία κερδίζει κατά κράτος τα κλασικά δώρα!

1. Η χρησιμότητα είναι το νέο "cool"

Ε και πόσα σετ με αφρόλουτρα και λοσιόν μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος τέλος πάντων; Ένα gadget, όμως, έρχεται να λύσει ένα πρόβλημα, συχνά πριν καν ο παραλήπτης καταλάβει ότι το έχει.

Σκέψου ένα power bank. Μπορεί να μην ακούγεται το πιο ρομαντικό δώρο στον κόσμο, αλλά τη στιγμή που η μπαταρία του φίλου σου φτάνει στο 1% στη μέση του πουθενά, εσύ γίνεσαι αυτόματα ο ήρωας της ημέρας. Ένα gadget δεν περιμένει μια ειδική περίσταση για να χρησιμοποιηθεί, αλλά μπαίνει στην τσάντα, στο γραφείο ή στο αυτί (βλέπε noise-cancelling ακουστικά) και γίνεται μέρος της επιβίωσης μας στην πόλη.

2. Το unboxing είναι η μισή χαρά

Θυμάσαι πώς ένιωθες μικρός/ή όταν άνοιγες ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι; Αυτό το συναίσθημα δεν φεύγει ποτέ, απλώς τα παιχνίδια γίνονται πιο ακριβά!

Τα gadgets δεν είναι διακοσμητικά που απλώς το κοιτάς αλλά περιλαμβάνουν και ένα κάποιο… engagement. Πρέπει να τα συνδέσεις, να κατεβάσεις το app από το Google Play, να πειράξεις τις ρυθμίσεις, να δεις τι κάνει αυτό το περίεργο κουμπί στα πλάγια. Αυτή η διαδικασία εξερεύνησης δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με το δώρο, κάτι που σε προκαλεί να το εξερευνήσεις, κι αυτή η χαρά της ανακάλυψης κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό από το πρώτο λεπτό.

3. Το δώρο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του καθενός

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εποχής είναι η εξατομίκευση. Ένα κλασικό δώρο είναι στατικό, αλλά ένα gadget είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός που προσαρμόζεται.

Όταν χαρίζεις, για παράδειγμα, ένα ηχείο JBL, δεν χαρίζεις μόνο μια συσκευή που παίζει μουσική αλλά έναν βοηθό που θα μάθει τις προτιμήσεις του χρήστη, θα του λέει τον καιρό μόλις ξυπνάει και θα παίζει την αγαπημένη του playlist για μαγείρεμα. Η τεχνολογία "μαθαίνει" τον κάτοχό της, κι έτσι το δώρο σου γίνεται όλο και πιο προσωπικό με τον καιρό.

4. Δείχνεις ότι είσαι relevant

Και, εντάξει, μεταξύ μας τώρα, υπάρχει και μια δόση κοινωνικού κύρους στο gift giving - θέλεις να είναι ωραίο και cool και χρήσιμο το δώρο σου για να κερδίσεις πόντους. Χαρίζοντας ένα gadget λοιπόν, δείχνεις ότι είσαι ένας άνθρωπος της εποχής σου, που παρακολουθεί τις εξελίξεις και νοιάζεται για το σύγχρονο lifestyle.

Είτε είναι ένα gadget για το σπίτι (smart home) είτε κάτι για την προσωπική φροντίδα (όπως μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα), το δώρο αποπνέει έναν αέρα εκσυγχρονισμού που πάντα εκτιμάται.

5. Είναι μια επένδυση με διάρκεια (και μεταπωλητική αξία)

Εδώ μπαίνει η λογική: τα περισσότερα κλασικά δώρα χάνουν την αξία τους τη στιγμή που βγαίνουν από το περιτύλιγμα, τα gadgets, όμως, έχουν μια άλλη δυναμική.

Ακόμα κι αν μετά από δύο χρόνια ο παραλήπτης αποφασίσει να πάρει ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο, η συσκευή που του πήρες εξακολουθεί να έχει αξία. Μπορεί να δοθεί σε ένα άλλο μέλος της οικογένειας ή ακόμα και να πουληθεί. Επιπλέον, οι αναβαθμίσεις λογισμικού (software updates) κάνουν πολλές συσκευές να μοιάζουν “καινούργιες” ακόμα και μήνες μετά την αγορά τους.

Στο τέλος της ημέρας, το καλύτερο δώρο είναι αυτό που κάνει τη ζωή του άλλου λίγο πιο ενδιαφέρουσα, λίγο πιο εύκολη ή έστω λίγο πιο διασκεδαστική - και τα gadgets καταφέρνουν και τα τρία!