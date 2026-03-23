Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ώρες αγωνίας για τον 34χρονο δύτη που χάθηκε σε θαλάσσιο πηγάδι βάθους 28 μέτρων

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση εντοπισμού του 34χρονου δύτη που εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, πρόκειται για πιλότο και ιδιαίτερα έμπειρο δυτη, ο οποίος είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με ακόμη ένα άτομο για κατάδυση.

Το σημείο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ακτή και περιλαμβάνει ένα γνωστό θαλάσσιο «πηγάδι» βάθους περίπου 28 μέτρων, με γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που θυμίζουν υποθαλάσσιες σπηλιές, καθώς και έντονα υπόγεια ρεύματα που δυσκολεύουν σημαντικά την πρόσβαση.