ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κλήση του «Φραπέ» στην Εξεταστική Επιτροπή

Νέα κλήση αναμένεται να αποσταλεί από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον Γιώργο Ξυλούρη, προκειμένου να καταθέσει.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η κατάθεση του επονομαζόμενου «Φραπέ», που αρνήθηκε ήδη μία φορά να παρουσιαστεί ενώπιον των μελών της επιτροπής επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης, προβλέπεται να γίνει στις 11 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπολίτευση έχει ήδη ζητήσει τη βίαιη προσαγωγή του, αίτημα που προς το παρόν δεν έχει κάνει δεκτό η πλειοψηφία.

Κατά τις ίδιες πηγές, στις 12 Δεκεμβρίου, ημέρα που ξεκινά στην Ολομέλεια η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, αναμένεται να καταθέσουν οι βουλευτές Χρήστος Μπουκώρος (Ν.Δ.) και Μανώλης Χνάρης (ΠΑΣΟΚ).

Μετά την ολοκλήρωση της πενθήμερης διαδικασίας και την ψήφιση του προϋπολογισμού, θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των υπουργών.

Για τις 17 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται η παρουσία των Γιάννη Μπρατάκου και Σταύρου Παπασταύρου, ενώ στις 18 Δεκεμβρίου αναμένεται να προσέλθουν οι Γιώργος Μυλωνάκης και Ακης Σκέρτσος.