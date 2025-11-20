ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα πάει στην Εξεταστική ο «Φραπές» - Tο υπόμνημα που έστειλε

Για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, ο «Φραπές» απέστειλε υπόμνημα στα μέλη της Επιτροπής, στην οποία, μεταξύ άλλων, επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και δηλώνει ότι επιθυμεί μία δίκαιη δίκη.

Στο υπόμνημα αναφέρεται στους λόγους που τον οδηγούν σε αυτή την απόφαση τονίζοντας πως τυχόν κατάθεσή του στην εξεταστική θα «οδηγήσει με βεβαιότητα στην παράβαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύμφωνα με την προπαρατηθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, αφού αν παραστώ θα αναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας σε ερωτήσεις των μελών της παραπάνω επιτροπής, εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου».