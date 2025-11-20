Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα πάει στην Εξεταστική ο «Φραπές» - Tο υπόμνημα που έστειλε

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα πάει στην Εξεταστική ο «...

Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

Για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, ο «Φραπές» απέστειλε υπόμνημα στα μέλη της Επιτροπής, στην οποία, μεταξύ άλλων, επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και δηλώνει ότι επιθυμεί μία δίκαιη δίκη.

Στο υπόμνημα αναφέρεται στους λόγους που τον οδηγούν σε αυτή την απόφαση τονίζοντας πως τυχόν κατάθεσή του στην εξεταστική θα «οδηγήσει με βεβαιότητα στην παράβαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύμφωνα με την προπαρατηθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, αφού αν παραστώ θα αναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας σε ερωτήσεις των μελών της παραπάνω επιτροπής, εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου».

 

Ειδήσεις Τώρα

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Έτοιμος για ειρήνη, όχι για παράδοση», δηλώνει ο Ζελένσκι

Πάτρα: Στον Εισαγγελέα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης

Πάτρα: Παρουσιάστηκε το βιβλίο "Δεν Έχουμε Οξυγόνο" με κείμενα για την τραγωδία των Τεμπών

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις