Πάτρα: Παρουσιάστηκε το βιβλίο "Δεν Έχουμε Οξυγόνο" με κείμενα για την τραγωδία των Τεμπών

Το βιβλίο "Δεν έχουμε οξυγόνο" (εκδόσεις Εύμαρος) όπου την ανθολόγηση κειμένων και φιλολογική επιμέλεια έκαναν οι Ηλίας Φραγκάκης και Παναγιώτης Χατζημωυσιάδης, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση την Τετάρτη 19/11/2025 στις 20.00 στο βιβλιοπωλείο Πίξελbooks στην οδό Κανακάρη 185, στην Πάτρα.
Ο πρόλογος του βιβλίου είναι της Μαρίας Καρυστιανού.
Στην εκδήλωση στην Πάτρα μίλησαν οι συγγραφείς Ηλίας Φραγκάκης, Νίκος Προσκεφαλάς, ο εκδότης Πέτρος Κακολύρης και εκπρόσωπος του συλλόγου πληγέντων των Τεμπών.
Κείμενα από το βιβλίο διάβασε ο Πατρινός μουσικοσυνθέτης Γιώργος Δίπλας.
