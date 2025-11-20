Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Έτοιμος για ειρήνη, όχι για παράδοση», δηλώνει ο Ζελένσκι

Τι προβλέπει το προσχέδιο των 28 σημείων που προωθούν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου
Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις στο Κρεμλίνο και περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό, μια πρόταση «κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Μόσχας», σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, που έχει ήδη προκαλέσει έντονες διπλωματικές τριβές σε Κίεβο, Ουάσινγκτον και Άγκυρα.
Το νέο σχέδιο Τραμπ προβλέπει την παραχώρηση στη Ρωσία τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας που σήμερα δεν ελέγχει, με αντάλλαγμα μια αμερικανική εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία και την Ευρώπη απέναντι σε μελλοντική ρωσική επίθεση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.
Οι βασικοί άξονες του σχεδίου Τραμπ
Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός και συμφωνία ασφαλείας υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ουκρανία καλείται να αναγνωρίσει τη ρωσική κυριαρχία στην Κριμαία και σε περιοχές της ανατολικής χώρας που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο ή επιρροή, με αντάλλαγμα οικονομική ενίσχυση και αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας.
Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης περιορισμό των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περίπου 400.000 στρατιώτες, αποστρατιωτικοποίηση συγκεκριμένων περιοχών και απαγόρευση χρήσης μακράς εμβέλειας πυραύλων. Όπως μεταδίδει η Moscow Times, εξετάζεται η δημιουργία διεθνούς επιτροπής επιτήρησης, στην οποία θα συμμετέχουν Αμερικανοί και Τούρκοι παρατηρητές.
Η στάση του Ζελένσκι και η ανάγκη αμερικανικής ηγεσίας
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του «είναι έτοιμη για ειρήνη, αλλά όχι για παράδοση», υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε συμφωνία που περιλαμβάνει απώλεια κυριαρχίας «είναι απαράδεκτη». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, τόνισε ότι «το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή»
Ο Ζελένσκι επεσήμανε ακόμη ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχουν επαρκή δύναμη για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος». Μετά τις συνομιλίες του στην Άγκυρα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε πως η Τουρκία έχει προτείνει «διάφορα σχήματα» διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών, επισημαίνοντας τη σημασία της τουρκικής μεσολάβησης.
Η αντίδραση της Μόσχας και οι ρωσικές επιδιώξεις
Η ρωσική πλευρά υποδέχθηκε το σχέδιο με συγκρατημένη ικανοποίηση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν νέες επίσημες πρωτοβουλίες», ωστόσο τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως οι προτάσεις Τραμπ «κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση».
Ρώσοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι το σχέδιο ικανοποιεί τις στρατηγικές απαιτήσεις της Μόσχας, διασφαλίζοντας τα κεκτημένα εδάφη και αποκλείοντας την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
Παράλληλα, η Μόσχα επιδιώκει να εμφανιστεί πρόθυμη για διάλογο, παρουσιάζοντας το σχέδιο ως «ρεαλιστική βάση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων» που θα επιτρέψει τη σταθεροποίηση της περιοχής υπό τους όρους που έχει επιβάλει στρατιωτικά.
Ευρωπαϊκή και βρετανική στάση – Οι προοπτικές ειρήνης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί στάση επιφυλακτικότητας απέναντι στο αμερικανικό σχέδιο, επισημαίνοντας ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αν δεν διασφαλίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Οι Βρυξέλλες ταυτόχρονα ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία, προωθώντας σχέδιο για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρώπη.
Το Λονδίνο εξέφρασε στήριξη στις αμερικανικές προσπάθειες. Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της», προσθέτοντας πως το Ηνωμένο Βασίλειο «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου Τραμπ να βάλει τέλος σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».
Παρά τις διαφωνίες, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η αναζωπύρωση της αμερικανικής ηγεσίας και η εμπλοκή χωρών όπως η Τουρκία και η Βρετανία ενισχύουν τις ελπίδες για ειρηνευτική αποκλιμάκωση, αν και οι όροι του σχεδίου θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολοι για να γίνουν αποδεκτοί από το Κίεβο.
