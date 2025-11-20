Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Έτοιμος για ειρήνη, όχι για παράδοση», δηλώνει ο Ζελένσκι

Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις στο Κρεμλίνο και περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό, μια πρόταση «κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Μόσχας», σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, που έχει ήδη προκαλέσει έντονες διπλωματικές τριβές σε Κίεβο, Ουάσινγκτον και Άγκυρα.

Το νέο σχέδιο Τραμπ προβλέπει την παραχώρηση στη Ρωσία τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας που σήμερα δεν ελέγχει, με αντάλλαγμα μια αμερικανική εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία και την Ευρώπη απέναντι σε μελλοντική ρωσική επίθεση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου Τραμπ

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός και συμφωνία ασφαλείας υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ουκρανία καλείται να αναγνωρίσει τη ρωσική κυριαρχία στην Κριμαία και σε περιοχές της ανατολικής χώρας που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο ή επιρροή, με αντάλλαγμα οικονομική ενίσχυση και αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης περιορισμό των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περίπου 400.000 στρατιώτες, αποστρατιωτικοποίηση συγκεκριμένων περιοχών και απαγόρευση χρήσης μακράς εμβέλειας πυραύλων. Όπως μεταδίδει η Moscow Times, εξετάζεται η δημιουργία διεθνούς επιτροπής επιτήρησης, στην οποία θα συμμετέχουν Αμερικανοί και Τούρκοι παρατηρητές.

Η στάση του Ζελένσκι και η ανάγκη αμερικανικής ηγεσίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του «είναι έτοιμη για ειρήνη, αλλά όχι για παράδοση», υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε συμφωνία που περιλαμβάνει απώλεια κυριαρχίας «είναι απαράδεκτη». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, τόνισε ότι «το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή»