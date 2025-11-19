Μερτς: «Ο ουκρανικός στρατός θα λάβει συστήματα πυρός μεγάλου βεληνεκούς»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παρέχει περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, εν μέσω των πρόσφατων ρωσικών επιθέσεων, τις οποίες χαρακτήρισε «πόλεμο τρομοκρατίας κατά αμάχων».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ουκρανικός στρατός θα εξοπλιστεί με συστήματα πυρός μεγάλου βεληνεκούς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βελτιώσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Τους τελευταίους μήνες συζητούμε εντατικά με την ουκρανική κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμόσουμε επίσης σχέδια πυρός μεγάλου βεληνεκούς, όπως τα ονομάζουμε τεχνικά. Ο ουκρανικός στρατός θα εξοπλιστεί με τέτοια συστήματα.

Έχουμε συμφωνήσει ότι δεν θα μιλούμε πλέον δημοσίως για λεπτομέρειες, διότι είμαστε της άποψης ότι είναι απαραίτητη και κάποια ασάφεια έναντι της ρωσικής πλευράς σχετικά με τον βαθμό στρατιωτικής στήριξης που προσφέρουμε», δήλωσε ο κ. Μερτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον.

Πρόσθεσε ότι η Γερμανία θα διαθέσει το προσεχές έτος επιπλέον τρία δισεκατομμύρια ευρώ για την στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, «υπό την σαφή προϋπόθεση ότι η χώρα θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος - και αυτό σημαίνει αδιάκοπη προσέγγιση στην καταπολέμηση της διαφθοράς».