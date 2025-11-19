Axios: Η πρόταση Τραμπ- Προς το συμφέρον της Ουκρανίας να αποδεχθεί τώρα για εδάφη που πιθανώς θα χάσει, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας

Μετά τα 21 σημεία για τη Λωρίδα της Γάζας, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέρχονται με ένα νέο σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το σχέδιο περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία με νομιμοποίησή τους στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, μερικό αφοπλισμό της Ουκρανίας και άλλες κινήσεις από το Κίεβο, χωρίς αντίστοιχες υποχρεώσεις από τη Μόσχα.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει το Axios, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο με άμεση γνώση του θέματος, το σχέδιο παραχωρεί στη Ρωσία τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας, που δεν ελέγχει σήμερα. Το αντάλλαγμα θα είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία και την Ευρώπη έναντι μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.

Η Ουκρανία και οι υποστηρικτές της είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα θεωρήσουν το σχέδιο τεράστια παραχώρηση προς τη Ρωσία. Αλλά ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, θεωρεί ότι η Ουκρανία είναι πιθανό να χάσει το έδαφος ούτως ή άλλως αν ο πόλεμος συνεχιστεί και «επομένως είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας να καταλήξει σε συμφωνία τώρα».

Οι προβλέψεις για τα εδάφη

Πέρα από αυτά, το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει ότι η Ρωσία θα αποκτήσει τον πλήρη de facto έλεγχο του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ (που μαζί αναφέρονται ως Ντονμπάς), παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 14,5% του εδάφους εκεί.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, οι περιοχές του Ντονμπάς από τις οποίες θα αποσυρθεί η Ουκρανία θα θεωρούνται αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και η Ρωσία δεν θα μπορεί να τοποθετήσει στρατεύματα εκεί.

Σε δύο άλλες περιοχές που έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο, η Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, οι γραμμές ελέγχου θα παραμείνουν ως επί το πλείστον παγωμένες όπως είναι σήμερα. Η Ρωσία θα επιστρέφει κάποια εδάφη, υπό την προϋπόθεση διαπραγματεύσεων.

Ακόμη, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αναγνωρίσουν την Κριμαία και το Ντονμπάς ως ρωσικό έδαφος, αλλά η Ουκρανία δεν θα κληθεί να το πράξει.

Ουκρανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι το σχέδιο περιλάμβανε περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και στα όπλα μακράς εμβέλειας σε αντάλλαγμα για τις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν είναι σαφές τι θα συνεπάγονται οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, πέραν της υπόσχεσης για άμυνα έναντι περαιτέρω ρωσικής επιθετικότητας.

Συνομιλίες στο παρασκήνιο

Πηγές με άμεση γνώση λένε ότι το Κατάρ και η Τουρκία συμμετέχουν στη σύνταξη του νέου σχεδίου Τραμπ και στη στήριξη των προσπαθειών διαμεσολάβησης των ΗΠΑ. Και οι δύο χώρες βοήθησαν στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και άρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στην Ουκρανία, λένε οι Αμερικανοί.

Εν τω μεταξύ γίνονται και άλλες επαφές με ενδιαφέρον. Το Σαββατοκύριακο συναντήθηκε ο απεσταλμένος του Τραμπ Στίβ Γουίτκοφ με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ζελένσκι, τον Ρουστέμ Ουμέροφ. Ο τελευταίος φέρεται να έχει την εξουσιοδότηση του Ζελένσκι και να έχει βοηθήσει στη σύγκλιση απόψεων για κάποια από τα 28 σημεία, λένε πηγές με άμεση γνώση του ζητήματος.

Ωστόσο, για την ώρα Ζελένσκι και Ουμέροφ έχουν μόνο προφορική ενημέρωση για το σχέδιο.

Ενδιαφέρουσα είναι και η λεπτομέρεια ότι, πριν μιλήσει με τον Ουμέροφ είχε «εκτεταμένες συνομιλίες» με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντιμιτρίεφ.

Σημεία τριβής

Εν τω μεταξύ, συνεχίζει το Axios, στο πλαίσιο της υποστήριξης της Τουρκίας για την ειρηνευτική πρωτοβουλία του Τραμπ, ο Γουίτκοφ σχεδίαζε να επισκεφθεί την Άγκυρα σήμερα Τετάρτη και να πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι η συνάντηση αναβλήθηκε όταν κατέστη σαφές ότι ο Ζελένσκι υπαναχώρησε από τις συμφωνίες που είχε επιτύχει με τον Ουμέροφ και δεν ενδιαφέρεται να συζητήσει το σχέδιο του Τραμπ. Αντίθετα ο Ζελένσκι ταξίδευε στην Άγκυρα με άλλο σχέδιο που είχε συνταχθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους, το οποίο η Ρωσία δεν θα δεχτεί ποτέ, πάντα σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Έτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία που «ακουμπά» στενούς συμβούλους του Ζελένσκι, ήταν και αυτός λόγος για την αναβολή της συνάντησης.

Το συμπέρασμα; «Η είναι στο γήπεδο του Ζελένσκι», όπως είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού του Ουκρανού προέδρου στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει το νέο σχέδιο – αν, φυσικά, το επιθυμεί.

Τι σχολιάζει η Ρωσία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, αλλά ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις σε σχέση με ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα έβαζε τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Έπειτα από πολλά δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέταξαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει ορισμένα εδάφη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο να ανακοινωθεί από τότε που διεξήχθη η σύνοδος κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επαφές με τους Αμερικανούς συνεχίζονται αλλά ότι δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά για να διεξαχθεί μια ακόμη σύνοδος κορυφής.