Αυτή η εύκολη συνταγή για βάφλες είναι τόσο απλή, που θα θέλετε να τις φτιάχνετε κάθε μέρα.

Δεν υπάρχουν περίπλοκα βήματα ή απροσδόκητα συστατικά στη συνταγή, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να ετοιμάσετε αυτά τα αγαπημένα πρωινά γεύματα όποτε σας έρθει η επιθυμία.

Το μόνο που χρειάζεστε για να φτιάξετε τις τραγανές βάφλες, είναι υλικά που πιθανότατα έχετε ήδη στην κουζίνα σας: αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ζάχαρη, μπέικιν πάουντερ, βούτυρο, γάλα και αυγά. Συνδυάστε τα στεγνά υλικά σε ένα μπολ, τα υγρά υλικά σε ένα άλλο, μετά προσθέστε τα υγρά στα στεγνά και ανακατέψτε τα μαζί — αυτό είναι όλο!

Χρόνος Προετοιμασίας: 15 λεπτά

Χρόνος Μαγειρέματος: 10 λεπτά

Συνολικός Χρόνος: 25 λεπτά

Μερίδες: 4

Εφόσον έχετε προθερμάνει τη βαφλιέρα σας και έχετε άφθονο βούτυρο και σιρόπι σφενδάμου για το σερβίρισμα, το πρωινό θα είναι το καλύτερο γεύμα της ημέρας, εγγυημένα.

Οι 10 κορυφαίες γαρνιτούρες για βάφλες

Το βούτυρο και το σιρόπι σφενδάμου είναι η κλασική μας επιλογή, αλλά άλλες νόστιμες γαρνιτούρες για βάφλες περιλαμβάνουν:

Φρέσκα φρούτα: μύρτιλα, βατόμουρα, σμέουρα, φράουλες ή κομμένες μπανάνες σε φέτες — ή ένας συνδυασμός

Σπιτική σαντιγί και μούρα

Ξηροί καρποί: πεκάν, καρύδια ή φιστίκια

Ελληνικό γιαούρτι με μούρα, ξηρούς καρπούς και μέλι

Μια σάλτσα φρούτων

Άλειμμα σοκολάτας-φουντουκιού (όπως η Nutella)

Για την αλμυρή εκδοχή

Τηγανητά αυγά, μπέικον ή πρωινό λουκάνικο, και σοταρισμένα μανιτάρια ή ντοματίνια

Τηγανητά αυγά, κομμένο αβοκάντο σε φέτες και σάλτσα (σάλσα)

Τηγανητό κοτόπουλο

Καπνιστός σολομός, crème fraîche και άνηθος

Έτοιμες βάφλες

Καλό είναι να φτιάχνουμε το μείγμα όταν μαγειρεύουμε τις βάφλες, αλλά μπορείτε επίσης να το φτιάξετε από πριν.

Απλώς σκεπάστε το, βάλτε το στο ψυγείο και θα διατηρηθεί έως και πέντε ημέρες. Ανακατέψτε απαλά με το σύρμα πριν το χρησιμοποιήσετε.

Οι βάφλες μπορεί να χρειαστούν ένα επιπλέον λεπτό ή δύο στο μαγείρεμα εάν χρησιμοποιείτε κρύο μείγμα.

Συστατικά

1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο και ισοπεδωμένο (στην επιφάνεια)

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 φλιτζάνι γάλα

2 μεγάλα αυγά

4 κουταλιές της σούπας (½ στικ) ανάλατο βούτυρο, λιωμένο και κρύο

Σιρόπι σφενδάμου και βούτυρο, όπως επιθυμείτε, για το σερβίρισμα

Οδηγίες

Προθερμάνετε τη βαφλιέρα και συνδυάστε τα στεγνά υλικά:

Προθερμάνετε τη βαφλιέρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπήστε με το σύρμα το αλεύρι, τη ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. αφήστε το στην άκρη.

Χτυπήστε το γάλα και τα αυγά και προσθέστε τα στο αλεύρι:

Σε ένα μικρό μπολ, χτυπήστε με το σύρμα το γάλα και τα αυγά. Ρίξτε το μείγμα πάνω από το μείγμα αλευριού και χτυπήστε απαλά με το σύρμα μέχρι να ενωθούν (μην το παρανακατέψετε).

Προσθέστε το λιωμένο βούτυρο: Ενσωματώστε απαλά το βούτυρο χτυπώντας το με το σύρμα.

Μαγειρέψτε τις βάφλες

Ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, μαγειρέψτε τις βάφλες μέχρι να ροδίσουν καλά (να γίνουν βαθύ καφέ) και να γίνουν τραγανές.

Για μια κανονική βαφλιέρα, ρίξτε ένα γενναιόδωρο ½ φλιτζάνι μείγμα στο κέντρο, απλώνοντάς το μέχρι 1,5 εκατοστό από τις άκρες, και κλείστε.

Η βάφλα θα ψηθεί σε 2 έως 3 λεπτά.

Η Μάρθα μοιράστηκε το κόλπο της για τραγανές (όχι μαλακές!) βάφλες στο TikTok: «Βγάλτε τη βάφλα από τη μηχανή και πετάξτε τις πέρα δώθε (ανακινήστε τες στον αέρα) για να φύγει ο ατμός. Βοηθάει να διατηρηθεί η τραγανότητα στις άκρες».

Σερβίρετε ζεστές

Σερβίρετε ζεστές, με σιρόπι σφενδάμου και βούτυρο, όπως επιθυμείτε.

Πώς να διατηρήσετε τις βάφλες ζεστές μέχρι να τις σερβίρετε

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 93 βαθμούς Κελσίου.

Τοποθετήστε τις μαγειρεμένες βάφλες σε μια σχάρα ψύξης πάνω σε ένα ταψί με χείλη και βάλτε το στον προθερμασμένο φούρνο.

Η σχάρα επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, ώστε οι βάφλες να παραμείνουν ζεστές και τραγανές μέχρι να είναι έτοιμες για σερβίρισμα.

Πώς να αποθηκεύσετε τις βάφλες

Εάν σας περισσέψουν βάφλες, βεβαιωθείτε ότι έχουν κρυώσει εντελώς πριν τις αποθηκεύσετε σε ένα αεροστεγές δοχείο ή σακούλα κατάψυξης — αν είναι ακόμα ζεστές, θα ιδρώσουν και θα μαλακώσουν.

Στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις στο ψυγείο για έως και τρεις ημέρες.

Για μακροχρόνια αποθήκευση, καταψύξτε τις.

Κατάψυξη

Τακτοποιήστε τις βάφλες σε μία μόνο στρώση σε ένα ταψί ψησίματος και καταψύξτε μέχρι να σταθεροποιηθούν ή όλη νύχτα.

Όταν οι βάφλες παγώσουν εντελώς, μεταφέρετέ τις σε ένα αεροστεγές δοχείο ή σακούλα κατάψυξης. Αποθηκεύστε τις στην κατάψυξη για έως και τρεις μήνες.

Ζέσταμα

Οι κατεψυγμένες σπιτικές βάφλες είναι μια υπέροχη λιχουδιά. Απλώς βγάλτε τις κατευθείαν από την κατάψυξη και ζεστάνετέ τις όπως θα ζεσταίνατε τις κατεψυγμένες βάφλες του εμπορίου — στη φρυγανιέρα ή στον φούρνο μικροκυμάτων.

Παραλλαγές

Προσθέστε εκχύλισμα: Για να ενισχύσετε άμεσα τη γεύση αυτών των βαφλών, σκεφτείτε να προσθέσετε ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας ή μισό κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα αμυγδάλου.

Μπορείτε επίσης να ανακατέψετε μέσα ένα με δύο κουταλάκια του γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού ή λεμονιού για μια νότα εσπεριδοειδών.

Γλυκάνετε τo αποτέλεσμα: Για μια γλυκιά, εορταστική εκδοχή, προσθέστε 1 φλιτζάνι μίνι κομματάκια σοκολάτας ή το ένα τρίτο του φλιτζανιού πολύχρωμη τρούφα στο κουρκούτι πριν φτιάξετε τις βάφλες σας.

Φτιάξτε τις χωρίς γλουτένη: Χρησιμοποιήστε αλεύρι χωρίς γλουτένη αντί για αλεύρι για όλες τις χρήσεις για να φτιάξετε αυτές τις βάφλες χωρίς γλουτένη.

Συχνές ερωτήσεις

Είναι το κουρκούτι για τηγανίτες (pancake batter) το ίδιο με το κουρκούτι για βάφλες (waffle batter);

Όχι, το κουρκούτι για τηγανίτες δεν είναι το ίδιο με το κουρκούτι για βάφλες, αν και είναι παρόμοια. Χρησιμοποιούν τα ίδια συστατικά αλλά σε διαφορετικές αναλογίες.

Το κουρκούτι για βάφλες είναι πιο πλούσιο, έχοντας περισσότερη ζάχαρη και βούτυρο από το κουρκούτι για τηγανίτες.

Το κουρκούτι για τηγανίτες έχει περισσότερο γάλα (ή βουτυρόγαλα) από το κουρκούτι για βάφλες — είναι ένα πιο υγρό μείγμα.

Το επιπλέον λίπος και η ζάχαρη στο κουρκούτι για βάφλες βοηθούν στη δημιουργία του τραγανού εξωτερικού των βαφλών και εμποδίζουν να κολλήσουν στη βαφλιέρα.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το κουρκούτι σε μια μίνι βαφλιέρα;

Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουρκούτι σε μια μίνι βαφλιέρα.

Θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά θα έχετε και πάλι χρυσές, τραγανές βάφλες.

Όπως και με μια τυπική βαφλιέρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε προθερμάνει καλά τη βαφλιέρα σας για την καλύτερη υφή.

Πρέπει να καθαρίζω τη βαφλιέρα μετά από κάθε χρήση;

Ναι, πρέπει να καθαρίζετε τη βαφλιέρα μετά από κάθε χρήση.

Οι αυλακώσεις στις πλάκες μπορούν να παγιδεύσουν λίπη και κουρκούτι, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη γεύση των μελλοντικών παρτίδων.

Ο σωστός καθαρισμός της βαφλιέρας θα τη βοηθήσει επίσης να λειτουργεί σωστά για τα επόμενα χρόνια.

Πάντα να τη βγάζετε από την πρίζα πρώτα και να της δίνετε μερικά λεπτά να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.