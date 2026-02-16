Η Ελλάδα επιστρέφει στις έρευνες υδρογονανθράκων με Chevron και ExxonMobil: Σήμερα οι υπογραφές στο Μαξίμου

Ένα νέο κεφάλαιο στην αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων που ενισχύει τις προσδοκίες για την ενεργειακή αυτοτέλεια της χώρας, ανοίγει με τη σημερινή υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron και HELLENIQ ENERGY, σηματοδοτώντας την ουσιαστική επανεκκίνηση των ερευνών στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

Οι συμφωνίες αφορούν τις περιοχές «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», καθώς και τα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ», τα οποία συγκαταλέγονται στις πλέον ελπιδοφόρες γεωλογικά ζώνες της χώρας.

Οι υπογραφές πραγματοποιούνται σε ειδική τελετή που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου στις 11.00 το πρωί παρουσία του πρωθυπουργού, της πολιτικής ηγεσίας και των επικεφαλής των συμβαλλόμενων εταιρειών. Εκ μέρους των παραχωρησιούχων, τις συμβάσεις υπογράφουν ο αντιπρόεδρος της Chevron, Γκάβιν Λιούις, και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισης, ενώ το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνης Στεφάτος.

Μετά την τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, αναμένεται να ακολουθήσει εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η παρουσίαση των βασικών αξόνων του ερευνητικού προγράμματος και των επόμενων βημάτων.

Πώς άνοιξε ο δρόμος για την είσοδο της Chevron

Οι βάσεις για την παρουσία της Chevron στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων τέθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η εταιρεία, σε κοινοπραξία με τη HELLENIQ ENERGY, αναδείχθηκε μοναδικός διεκδικητής στον διαγωνισμό που προκήρυξε η ελληνική κυβέρνηση για τις τέσσερις θαλάσσιες παραχωρήσεις νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και οδήγησε στη σημερινή επισημοποίηση των συμβάσεων.

Η είσοδος της Chevron, ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους διεθνώς, σε συνδυασμό με την ήδη ισχυρή παρουσία της ExxonMobil, ενισχύει την αξιοπιστία και το διεθνές κύρος του ελληνικού ερευνητικού προγράμματος, δημιουργώντας παράλληλα ευνοϊκές προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων.

Η γεώτρηση στο Ιόνιο

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών ομίλων για την Ελλάδα ενισχύθηκε περαιτέρω τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια της συνόδου PTEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation), όπου ανακοινώθηκε η διεύρυνση της παρουσίας της ExxonMobil στην ελληνική αγορά μέσω της συμμετοχής της στο οικόπεδο του Ιονίου σε κοινοπραξία με την Εnergean και την HELLENIQ ENERGY.

Η ExxonMobil κατέχει ήδη πλειοψηφικό μερίδιο στις παραχωρήσεις «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», ενώ το πιο ώριμο έργο εντοπίζεται στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στο θαλάσσιο οικόπεδο «Block 2». Εκεί προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης στη χώρα μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2027.

Η συγκεκριμένη γεώτρηση θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς θα προσφέρει κρίσιμα δεδομένα για την ύπαρξη και την εμπορική αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων, επηρεάζοντας τις επόμενες επενδυτικές αποφάσεις και τον συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.

Υψηλές προσδοκίες για μεγάλα κοιτάσματα νότια της Κρήτης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η περιοχή νότια της Κρήτης, όπου προηγούμενες γεωλογικές αναλύσεις έχουν καταδείξει σημαντικές προοπτικές. Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων που πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν μία από τις γεωλογικές δομές της περιοχής εκτιμάται ότι μπορεί να φιλοξενεί κοίτασμα φυσικού αερίου της τάξης των 280 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο μέγεθος, θα μπορούσε θεωρητικά να καλύψει την εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου για χρονικό διάστημα που προσεγγίζει τα 50 χρόνια, ενισχύοντας σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή αυτονομία της χώρας.



Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα έως το 2030

Σε συνέχεια της υπογραφής και της κύρωσης των συμβάσεων από τη Βουλή, το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η έγκριση του Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης για τη διενέργεια δισδιάστατων σεισμικών ερευνών (2D), η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί το προσεχές Φθινόπωρο. Εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, οι πρώτες γεωφυσικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν προς τα τέλη του έτους.

Η ερευνητική διαδικασία θα εξελιχθεί σε τρία βασικά στάδια, συνολικής διάρκειας περίπου επτά ετών, τα οποία περιλαμβάνουν σεισμικές έρευνες και ερευνητικές γεωτρήσεις. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, έως το τέλος της δεκαετίας και συγκεκριμένα γύρω στο 2030, αναμένεται να υπάρχει σαφής εικόνα για το υπεράκτιο ενεργειακό δυναμικό της χώρας.

Η ενίσχυση της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων, όπως η Chevron και η ExxonMobil, επιβεβαιώνει την αυξανόμενη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων και την αναβάθμιση της θέσης της χώρας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.