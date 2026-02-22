Back to Top
The Best Carnival 2026
Tο Booo... tique Hotel βγαίνει από τις εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου- Το πλήρωμα 94 εκκινεί πάντα από τοπόσημα της πόλης

Το πλήρωμα επέστρεψε φέτος με θέμα "Boo... tique Hotel και, όπως πάντα, εντυπωσιάζει!

Από τις στοιχειωμένες εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου βγήκε σήμερα το ξακουστό πλήρωμα 94 συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο μια πολύ ενδιαφέρουσα παράδοση: αυτή της φωτογράφισης σε εμβληματικά σημεία της Πάτρας, που παντρεύει το καρναβάλι και την πόλη αναδεικνύοντας τη μοναδική ταυτότητά της.

