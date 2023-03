Δύο ειδικές προβολές της "Βασίλισσας της Νέας Υόρκης" στο σινέ Άστορ στις 31/3 και 7/4

Μετά από δύο sold out προβολές στο DOC NYC (Παγκόσμια Πρεμιέρα) και δύο sold out προβολές στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα) όπου και βραβεύτηκε, η ταινία «Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης - Queen of the Deuce» βγήκε τώρα από 30/3 στις αίθουσες.

Το φιλμ τεκμηρίωσης για την Ελληνικής καταγωγής Τσέλι Γουίλσον που έγινε γνωστή με τα πορνοσινεμά που δημιούργησε στα ανήσυχα 70ς στη Νέα Υόρκη όπως το γκέι σινεμά Adonis, για το οποίο έγινε και ταινία το 1978, διακρίθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας από την ΠΕΚΚ - Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου στο πρόσφατο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και όπως είδαμε σε σχετική ανακοίνωση, θα γίνουν δύο προβολές του στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ στη Στοά Κοραή στην Αθήνα.

Η ΤΑΙΝΙΑ

Από την Ελλάδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τα πορνοσινεμά της Times Square τη δεκαετία του ’70, «Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης» («Queen of the Deuce») αφηγείται την πολυτάραχη και συναρπαστική ζωή της Τσέλι Γουίλσον. Μια χαρισματική και πρωτοπόρα Ελληνοεβραία από τη Θεσσαλονίκη, η Τσέλι γλίτωσε τελευταία στιγμή από το Ολοκαύτωμα, για να χτίσει τη δική της, «ακατάλληλη» αυτοκρατορία πάθους χάρη στο δαιμόνιο επιχειρηματικό της πνεύμα, επαναπροσδιορίζοντας τι πάει να πει ελληνική οικογένεια, σεξουαλικότητα και Αμερικανικό Όνειρο.

Η ταινία προβάλλεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους.