Πάτρα: Οι ταινίες που προβάλλονται στα Options Cinemas από 30 Μαρτίου έως και 5 Απριλίου 2023

Το «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves» πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 10 Μαρτίου 2023 στο Φεστιβάλ South by Southwest και θα βγει στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 31 Μαρτίου από το στούντιο της Paramount Pictures. Το κόστους 150 εκατ. δολαρίων φιλμ έχει λάβει γενικά θετικές κριτικές.

«Dungeons & Dragons: Εντιμότητα Μεταξύ Κλεφτών - Honor Among Thieves»

"I Am Zlatan"

"Demon Slayer To The Swordsmith Village"

Αίθουσα 8 στις 19.10, στις 21.30 και στις 23.50 μόνο την Τετάρτη,

Aίθουσα 1 στις 20.10 και στις 22.30 μόνο την Τετάρτη

"Air"

O ταλαντούχος και γοητευτικός Ben Affleck (Επιχείρηση Αργώ, Gone Baby Gone, The Town) σκηνοθετεί και πάλι ενώ παράλληλα παίζει.

Σενάριο: Alex Convery.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Matt Damon, Viola Davis, Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Messina, Gustaf Skarsgard, Marlon Wayans, Chris Tucker, Jessica Green, Matthew Maher, Joel Gretsch, Barbara Sukowa, Dan Bucatinsky, Gabrielle Bourne.

Διάρκεια: 112 λεπτά

Η ταινία θα κάνει κανονικά πρεμιέρα στις αίθουσες από την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ.

Χρονολογία παραγωγής: 2023

Είδος ταινίας: Αθλητικό Δράμα

Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το “Air” του βραβευμένου με Όσκαρ, Μπεν Άφλεκ για την ταινία “Argo” το 2013, αποκαλύπτει την απίστευτη και επαναστατική συνέργεια ανάμεσα στον τότε πρωτάρη Μάικλ Τζόρνταν και το ανερχόμενο τμήμα καλαθοσφαίρισης της Nike, το οποίο και έφερε την επανάσταση στον κόσμο των σπορ και της σύγχρονης κουλτούρας με το brand του Air Jordan. Η συγκινητική αυτή ιστορία καταγράφει το καθοριστικό ρίσκο που πήρε μία αντισυμβατική ομάδα κόντρα σε όλους, το ασυμβίβαστο όραμα μιας μητέρας που γνωρίζει πολύ καλά την αξία του τεράστιου ταλέντου του γιου της, και το φαινόμενο του μπάσκετ που έμελλε να γίνει το μεγαλύτερο όλων των εποχών.