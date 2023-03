"Τα Οχτώ Βουνά" η επόμενη προβολή της Κινηματογραφικής Λέσχης Πατρών

ΤΑ ΟΧΤΩ ΒΟΥΝΑ – LE OTTO MONTAGNE·

Σκηνοθεσία: Φέλιξ φαν Γκρούνινγκεν, Σαρλότ Βαντερμέερς

· Σενάριο: Φέλιξ φαν Γκρούνινγκεν, Σαρλότ Βαντερμέερς, Πάολο Κογκνέτι (βιβλίο)

· Ηθοποιοί: Λούκα Μαρινέλι, Αλεσάντρο Μπόργκι, Λούπο Μπαρμπιέρο, Ελισαμπέτα Ματσούλο, Έλενα Λιέτι, Κριστιάνο Σασέλα.

· Φωτογραφία: Ρούμπεν Ίμπενς.

· Μοντάζ: Νίκο Λιούνεν

· Μουσική: Ντάνιελ Νόργκρεν

· Χώρα: Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο (Έγχρωμη)

· Διάρκεια: 147΄

Πρώτη προβολή: 7.00 μμ.

Δεύτερη προβολή: 9.30 μμ.



Διακρίσεις: 7 Βραβεία και 6 Υποψηφιότητες.

Cannes Film Festival 2022, Βραβείο Κριτικής Επιτροπής, στον Felix vanGroeninger και Charlotte Vandermeersch. Υποψηφιότητα για Χρυσό Φοίνικα.

Dublin International Film Festival 2023, Βραβείο Κριτικής Επίτροπής για Μοντάζ.

Film Festival Oostende 2023, Βραβείο στην Παραγωγή.

International Cinephile Society Awards 2023, Βραβείο Σεναρίου

Valladolid International Film Festival 2022, 2 Βραβεία, Φωτογραφίας και Βραβείο Blogos de Oro.

Vilnius International Film Festival 2023, Βραβείο Κοινού Καλύτερης ταινίας.

Μια ταινία-Ύμνος στη φιλία, στην αγάπη, στη φύση.

Μία δυνατή ιστορία ανδρικής φιλίας από τον Φελίξ Βαν Γκρόνινγκεν («Ραγίσμένα Ονειρα») σε συνσκηνοθεσία με τη σύντροφό του ηθοποιό, σεναριογράφο και μουσικό Σάρλοτ Βαντερμίς. Βραβείο Κριτικής Επιτροπής, Φεστιβάλ Καννών, 2022.

Το βιβλίο του Πάολο Κονιέττι στο οποίο βασίζεται η ταινία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, ο 11χρονος, Πιέτρο περνάει τα καλοκαίρια με την οικογένειά του σ' ένα μικρό χωριό των Αλπεων που τα τελευταία χρόνια έχει συρρικνωθεί - από 184 σε 14 μόνο κατοίκους. Εκεί γνωρίζει τον συνομήλικό του Μπρούνο, που είναι το τελευταίο μικρό παιδί που απέμεινε στο χωριό. Ο Πιέτρο είναι παιδί της πόλης: εσωστρεφής, άτολμος, μαζεμένος. Διψά όμως για παιχνίδι και περιπέτεια κι αυτό μπορεί να του προσφέρει το χωριατόπαιδο που ξέρει τα βουνά, τις πλαγιές, τις λίμνες και τους καταρράκτες - σπιθαμή προς σπιθαμή. Αλλά κι ο Μπρούνο έχει πράγματα να πάρει από τον Πιέτρο. Αγνή φιλία, παρέα, γλυκύτητα γνώση. Η μαμά του Πιέτρο του κάνει μαθήματα γραφής κι ανάγνωσης, ο πατέρας του παίρνει και τους δύο μαζί του σε αναρριχήσεις - έξω από τα στενά όρια της περιοχής.

Η φιλία των αγοριών συνεχίζεται για χρόνια - κάθε φθινόπωρο χωρίζουν, ο Μπρούνο πιάνει σκληρή δουλειά στις φάρμες κι ο Πιέτρο επιστρέφει στην γκρίζα μελαγχολία του αστικού

Τορίνο, κάθε καλοκαίρι ξαναβρίσκονται στις καταπράσινες πλαγιές. Μέχρι που μία απόφαση των ενηλίκων θα σπάσει το σύνδεσμο των δυο παιδιών, για να ξαναβρεθούν 25 χρόνια μετά, όταν πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στις ζωές τους και να πιάσουν το νήμα της φιλίας τους από την αρχή.

Τα Οχτώ Βουνά είναι η ιστορία μιας φιλίας. Παιδιά που γίνονται άνδρες, που προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη των πατέρων τους, αλλά που μέσα από τα μονοπάτια που παίρνουν, τελικά πάντα επιστρέφουν σπίτι. Ο Πιέτρο είναι ένα παιδί από την πόλη, ο Μπρούνο είναι το τελευταίο παιδί ενός ξεχασμένου χωριού στο βουνό. Ενώ τα χρόνια περνούν, οι συναντήσεις τους, τους μαθαίνουν την αγάπη και την απώλεια, καθώς ο Πιέτρο και ο Μπρούνο ανακαλύπτουν τι σημαίνει να είναι αληθινοί φίλοι για πάντα. Οι σπουδαιότεροι νέοι Ιταλοί ηθοποιοί, Λούκα Μαρινέλι και Αλεσάντρο Μπόργκι δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας.

Από τον τίτλο ακόμα, καταλαβαίνουμε ότι τα βουνά είναι η ιδανική παρομοίωση της ανθρώπινης πορείας στη ζωή. Οι άνθρωποι τα σκαρφαλώνουν, με μόχθο, αγωνία, ρίσκο για να βρουν απαντήσεις στις κορυφές τους. Να δουν την μεγάλη θέα - μπροστά και μέσα τους. Τα «8 βουνά» έχουν να κάνουν με έναν θιβετιανό ρητό που χωρίζει τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες - εκείνους που βάζουν στόχο το ψηλότερο βουνό, το ανεβαίνουν, και δεν πάνε πουθενά αλλού, και τους τυχοδιώκτες που, δεν τους έφτανε η μία ψηλή κορυφή, τριγυρνούν γύρω γύρω στα υπόλοιπα 7 βουνά και δεν σκαρφαλώνουν ποτέ το μεγάλο.

Οι δύο ήρωες προσωποποιούν σαφέστατα την θιβετιανή ρήση: ο Μπρούνο είναι γεννημένος montagnero, βουνίσιος. Δεν θέλει να βγει από το χωριό του, όπως ο πατέρας του που τους παράτησε για να δουλεύει οικοδόμος στις πόλεις. Θέλει να μείνει εκεί, να χτίζει σπίτια με τα χέρια του, να αγοράσει ζώα, να ξανανοίξει την μονάδα παραγωγής τυριού του θείου του. Ο Πιέτρο θέλει κι ο ίδιος να ξεφύγει από τη σκιά του πατέρα του, να μην κλειστεί σ' ένα εργοστάσιο, να μη συμβιβαστεί με κλεφτά σαββατοκύριακα στα βουνά. Για αυτό και δουλεύει τυχοδιωκτικές δουλειές για να μπορεί να ταξιδεύει - και φτάνει μέχρι τα Ιμαλάια. Δεν ριζώνει όμως πουθενά.

Οι δυο τους, χτίζουν μία αθώα φιλία που αλληλοσυμπληρώνει τις ανάγκες τους και τους προσφέρει ακατέργαστη χαρά. Μία σπάνια ανδρική αλληλεγγύη κι εκτίμηση, όταν κανείς άλλος δεν τους καταλαβαίνει στις διαλυμένες σχέσεις με τους γονείς τους.

Μια πραγματική αγάπη που οι άντρες δεν μπορούν ποτέ να εκφράσουν με λόγια. Κι όσα δεν μπορούν να πουν οι λέξεις, το λένε οι εικόνες - έτσι όπως τις καταγράφει η κάμερα των Φαν Γκρόνινγκερ και Βάντερμις. Με τη βοήθεια του DP, Ρούμπεν Ιμπενς (ο οποίος φιλμάρει σε 4:3), ο φακός συλλαμβάνει τη φύση ως έναν ακόμα ήρωα της ταινίας: η επαφή μαζί της αλλάζει τους ανθρώπους, τους γιατρεύει, τους δίνει στόχους, διέξοδο, θαλπωρή. Μαγευτικά τοπία, ανοικτοί ορίζοντες, ύψος που κόβει την ανάσα και προσφέρει οξυγόνο στο μυαλό και την καρδιά.

Ολα αυτά θα μπορούσαν να συνθέσουν μία εξαιρετική ταινία-μελέτη της ανθρώπινης φύσης, έναν ύμνο στη φιλία κι ένα ερωτικό γράμμα στην αναρρίχηση των προσωπικών μας βουνών. Μόνο που η λογοτεχνική, αναλυτική απόδοση της ιστορίας, με συμβολικούς «πρόποδες» και «κορυφώσεις», κάνουν κύκλους στην πλοκή και επαναλαμβάνουν τα μηνύματα. Το αποτέλεσμα καταλήγει σε 2.5 ώρες που ξεχειλώνουν τον ρυθμό και αδυνατίζουν το συναίσθημα.

Η συμπαραγωγή Ιταλίας και Βελγίου έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών 2022, όπου κέρδισε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Μελβούρνης, Κάρλοβι Βάρι, Ζυρίχης, Μπουσάν, Μονάχου, θα προβληθεί στο AFI Fest World Cinema και είναι στη Βραχεία Λίστα για τις υποψηφιότητες των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου (Feature Film List European Film Awards).

Ο Βέλγος σεναριογράφος και σκηνοθέτης Φέλιξ Φαν Γκρόνινγκερ («The Broken Circle Breakdown», «Beautiful Boy») εδώ συνεργάζεται με την σύντροφό του, την ηθοποιό Σαρλότ Βάντερμις και μεταφέρουν στην οθόνη το best seller βιβλίο του Ιταλού Πάολο Κονιέτι, «Le Otto Montagne». Πρέπει να ερωτεύτηκαν τόσο πολύ αυτή την ιστορία ανδρικής φιλίας, τραυμάτων της παιδικής ηλικίας και ανάγκη κάθαρσης στη φύση, που έμαθαν ιταλικά για να κατευθύνουν καστ και συνεργείο στα γυρίσματα.

Πόλυ Λυκούργου

Φέλιξ φαν Γκρούνινγκεν

Γεννήθηκε το 1977 στο Gent, Βέλγιο. Είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Έχει αποφοιτήσει από την Ακαδημία Κινηματογράφου KASK το έτος 2000. Για τις ταινίες του έχει κερδίσει 33 Βραβεία και 35 Υποψηφιότητες. Η ταινία του «Ραγισμένα όνειρα», ήταν υποψήφια για Όσκαρ, ενώ κέρδισε πάνω από 30 Βραβεία και 28 Υποψηφιότητες. Φιλμογραφία: 2022 Τα οχτώ βουνά, 2018/I Ένα όμορφο αγόρι, 2016 Belgica, 2012 Ραγισμένα όνειρα, 2009 De helaasheid der dingen, 2007 Dagen zonder lief, 2004 Steve + Sky, 2000 50CC (Short).

Σάρλοτ Βαντερμέερς

Είναι διακεκριμένη Βελγίδα ηθοποιός και σεναριογράφος, με μεγάλη εμπειρία στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, στο θέατρο και στην τηλεόραση. Ήταν πρωταγωνίστρια σε τηλεοπτικές σειρές τρόμου, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλές ανεξάρτητες και βραβευμένες ταινίες. Το 2012, σε συνεργασία με τον Φέλιξ Φαν Γκρούνινγκεν, έγραψε το σενάριο για το The Broken Circle Breakdown. H ταινία ήταν υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας στα 86α Βραβεία της Ακαδημίας. Έχει επίσης αναγνωριστεί για την καριέρα της στο θέατρο και το 2006 ίδρυσε τη θεατρική κολεκτίβα LAZARUS, στην Αμβέρσα. Γράφει μουσική και τραγουδάει στο συγκρότημα Whale. Φιλμογραφία: 2022 The Eight Mountains