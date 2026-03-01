Μεσολόγγι: Καπνοί στο νοσοκομείο τα ξημερώματα - Ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Αγρίνιο

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όταν πυκνοί καπνοί εμφανίστηκαν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου όπου λειτουργεί η Καρδιολογική Κλινική.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική, ενώ για προληπτικούς λόγους βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς ασθενών από τους επάνω ορόφους προς το ισόγειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghinews.gr, πυκνοί καπνοί κάλυψαν τον δεύτερο όροφο του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου λειτουργεί η Καρδιολογική Κλινική, πιθανότατα έπειτα από βραχυκύκλωμα. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.

Οι καπνοί επεκτάθηκαν και στον τρίτο όροφο όπου βρίσκεται η Παθολογική Κλινική, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα το προσωπικό του νοσοκομείου.

Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση προληπτικής μεταφοράς ασθενών προς ασφαλέστερους χώρους στο ισόγειο, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και του υγειονομικού προσωπικού ενώ ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Αγρίνιο

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.





