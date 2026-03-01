Ποδαρικό με ήλιο: Ο Μάρτιος φέρνει την άνοιξη...

Σήμερα Κυριακή 1η Μαρτίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί.

Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Περισσότερες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας θα σημειωθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, με σχηματισμό ομίχλης. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε μεταβλητούς. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, φτάνοντας στα βόρεια και τα ανατολικά τους 14 με 15 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και τα νότια τους 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Δευτέρα: Αίθριος καιρός και άνοδος θερμοκρασίας

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στη νότια νησιωτική χώρα, ενώ από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις θα αναπτυχθούν κατά τόπους από τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, με πιθανό σχηματισμό ομίχλης. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την αίσθηση ήπιας, πρώιμης ανοιξιάτικης περιόδου στο ξεκίνημα του Μαρτίου.