Εορτολόγιο 1η Μαρτίου: Η μεγάλη γιορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας

Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη
Παράσχος, Πάρης, Πάρις
Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα
Λωξάνδρα, Λωξάντρα
Ρωξάνη, Ρωξάνα
Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα,
Ορθούλα
Άξιος, Άξια
Α’ Κυριακή των Νηστειών
Η Κυριακή της Ορθοδοξίας αποτελεί πνευματικό ορόσημο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η νηστεία συνεχίζεται, αλλά η ημέρα φέρει τόνο χαρμόσυνο: η Ορθοδοξία δεν είναι απλώς παράδοση, αλλά ζωντανή εμπειρία πίστης.
Η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να κρατήσουν ανόθευτη την πίστη, να βιώσουν τη Σαρακοστή ως πορεία επιστροφής και να αγωνιστούν με ταπείνωση και σταθερότητα.
Η Κυριακή της Ορθοδοξίας καθιερώθηκε το 843 μ.Χ., όταν η αυτοκράτειρα Θεοδώρα και ο Πατριάρχης Μεθόδιος αποκατέστησαν επίσημα τις ιερές εικόνες, βάζοντας τέλος στην εικονομαχική έριδα. Από τότε, η Εκκλησία εορτάζει όχι μόνο ένα ιστορικό γεγονός, αλλά τη νίκη της αλήθειας απέναντι στην πλάνη. Η τιμή των εικόνων δεν αφορά το υλικό, αλλά το πρόσωπο που εικονίζεται – τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Είναι ομολογία πίστης στην Ενανθρώπηση του Θεού.
