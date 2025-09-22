Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Πέθανε η μητέρα του

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Πέθανε η μητέρα του

Ο ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση στα social media

Δύσκολες στιγμές βιώνει τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης , καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Ο ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες με τη μητέρα του, την αποχαιρέτησε, γράφοντας: «Ξεκουράσου μάνα μου, καλό σου ταξίδι, θα μου λείπεις, όπως πάντα» και πρόσθεσε πως η μητέρα του πέθανε το Σάββατο, στις «20/09/2025».

 

Ειδήσεις Τώρα

Ο βασιλιάς Κάρολος συνάντησε την γηραιότερη γυναίκα του κόσμου- «Όλες ήμασταν ερωτευμένες μαζί του»

Πώς να κρατήσετε το άγχος της δουλειάς μακριά από την προσωπική σας ζωή

Ανοίγουν ξανά οι πύργοι της Παναγίας των Παρισίων

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Spotlight