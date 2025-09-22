Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Πέθανε η μητέρα του

Ο ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση στα social media
Δύσκολες στιγμές βιώνει τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης , καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.
Ο ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.
Δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες με τη μητέρα του, την αποχαιρέτησε, γράφοντας: «Ξεκουράσου μάνα μου, καλό σου ταξίδι, θα μου λείπεις, όπως πάντα» και πρόσθεσε πως η μητέρα του πέθανε το Σάββατο, στις «20/09/2025».
