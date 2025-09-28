Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Άνθρωποι συνεχίζουν να κακοποιούν και ανθρώπους και ζώα»

Η συνέντευξη του ηθοποιού
Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ήταν ο πρώτος καλεσμένος της νέας σεζόν της εκπομπής «Pet Stories» με τη Νίκη Ζαρκάδα, που προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ.
«Αυτό ξεκινάει από τον ίδιο τον συνάνθρωπο»
Ο αγαπημένος ηθοποιός δε δίστασε να εκφράσει την έντονη αγανάκτησή του για τα φαινόμενα κακοποίησης ζώων και ανθρώπων που συνεχίζουν να υφίστανται στις σύγχρονες κοινωνίες.
Μιλώντας με ειλικρίνεια και συναίσθημα, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ανέφερε: «Πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να κακοποιούν ανθρώπους – όχι μόνο τα ζώα. Στα ζώα, που δεν τους φταίνε σε τίποτα, αυτό είναι ασυγχώρητο. Αλλά, αν αρχίσουμε να παραδειγματίζουμε, θα γίνει πολιτική η εκπομπή σας».
Ο γνωστός ηθοποιός επεσήμανε πως η κακοποίηση ξεκινά από την κοινωνική αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, φέρνοντας ως παράδειγμα τόσο την καθημερινότητα στην Αθήνα όσο και τις γεωπολιτικές κρίσεις ανά τον κόσμο: «Αυτό ξεκινάει από τον ίδιο τον συνάνθρωπο, κάπου στο κέντρο της Αθήνας, που δεν έχει να φάει, να ξαπλώσει και να κοιμηθεί – και το θεωρούμε δεδομένο. Το ίδιο συμβαίνει στην Παλαιστίνη τώρα, το ίδιο στην Ουκρανία, το ίδιο και σε κάθε κράτος που περνάει πολέμους. Ακόμα και σε τοπικές κοινωνίες, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν ή να ζήσουν».
Σε ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία της συνέντευξης, ο ηθοποιός τόνισε: «Η κακοποίηση ενός ζώου, για μένα, έχει τον ίδιο νομικό κώδικα με την κακοποίηση ενός ανθρώπου. Δυστυχώς, οι άνθρωποι συνεχίζουν να κακοποιούν και τους ανθρώπους και τα ζώα. Το χάος αυτής της τρέλας δεν μπορώ να το καταλάβω».
