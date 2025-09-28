Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Άνθρωποι συνεχίζουν να κακοποιούν και ανθρώπους και ζώα»

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ήταν ο πρώτος καλεσμένος της νέας σεζόν της εκπομπής «Pet Stories» με τη Νίκη Ζαρκάδα, που προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ.

«Αυτό ξεκινάει από τον ίδιο τον συνάνθρωπο»

Ο αγαπημένος ηθοποιός δε δίστασε να εκφράσει την έντονη αγανάκτησή του για τα φαινόμενα κακοποίησης ζώων και ανθρώπων που συνεχίζουν να υφίστανται στις σύγχρονες κοινωνίες.

Μιλώντας με ειλικρίνεια και συναίσθημα, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ανέφερε: «Πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να κακοποιούν ανθρώπους – όχι μόνο τα ζώα. Στα ζώα, που δεν τους φταίνε σε τίποτα, αυτό είναι ασυγχώρητο. Αλλά, αν αρχίσουμε να παραδειγματίζουμε, θα γίνει πολιτική η εκπομπή σας».