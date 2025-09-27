Μάρα Δαρμουσλή για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Έχει μείνει σε μία εποχή δέκα χρόνια πίσω

Με έντονο τρόπο σχολίασε η Μάρα Δαρμουσλή την πρεμιέρα του GNTM και την αυστηρή κριτική που δέχτηκε μια 33χρονη υποψήφια από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, παίρνοντας σαφή θέση υπέρ της διαγωνιζόμενης.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε την υποψήφια «όμορφη σαν τα κρύα τα νερά», σημειώνοντας πως την εμφάνισή της θα ζήλευαν ακόμα και πολύ νεότερες, ενώ άφησε αιχμές λέγοντας πως «αν κάποιος έχει μείνει σε άλλη εποχή, αυτός είναι η κυρία Παπαγεωργίου».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διεθνής αγορά της μόδας έχει αλλάξει, με ζήτηση και για μοντέλα μεγαλύτερων ηλικιών, κάτι που η ίδια το βιώνει στην επαγγελματική της πορεία. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», δήλωσε αρχικά: «Το είδα αυτό το σκηνικό από το GNTM, η κοπέλα, φτου σου, μάνα μου, είναι σαν τα κρύα τα νερά, θα τη ζήλευαν και 20άρες και επαγγελματίες του χώρου. Δεν ξέρω ποια είναι η ηλικία της κυρίας Παπαγεωργίου, δεν με αφορά, αλλά αυτό που άκουσα είναι πως είπε πως έχει μείνει σε άλλη εποχή; Νομίζω η κυρία Παπαγεωργίου έχει μείνει σε μία εποχή δέκα χρόνια πίσω».

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι η βιομηχανία της μόδας έχει αλλάξει και διευρύνει τα όριά της. «Μου έρχονται ακόμα κάστινγκ στο εξωτερικό, τα οποία ζητάνε ξεκάθαρα γυναίκες ηλικιακού εύρους 40-50, γιατί υπάρχει ανάλογη αγορά. Η αγορά υπάρχει, έχει εξελιχθεί, έχει αλλάξει», ανέφερε.

Τέλος, αποκάλυψε ότι σκέφτεται να επιστρέψει στον χώρο. «Ακόμα και στα 44 μου συζητάω με το γραφείο μου να ξαναρχίσω μια δεύτερη πορεία και όχι ως μοντέλο παλιάς μόδας, πιο λεπτό, πλέον είμαι fit και αυτή είναι η κατεύθυνσή μου», εξήγησε.