Να με λες μαμά: Αυτό είναι το τραγικό φινάλε

Η νέα επιτυχημένη σειρά του ALPHA, Να με λες μαμά, φτάνει στο τέλος της, ένα τέλος που θα καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό!

Ο Αντώνης τιμωρεί την Ξένια και την καταγγέλλει στην αστυνομία. Τώρα, το μέλλον της με την Ιωάννα βρίσκεται στα χέρια του νόμου, ενώ παράλληλα άλλο ένα άσχημο γεγονός έρχεται να πληγώσει την Ξένια.

Η Χρύσα φτάνει στο σπίτι της Αγγέλας αποφασισμένη να πάρει πάλι κοντά της την Ιωάννα, που βιώνει ένα ακόμη τεράστιο σοκ απ’ την επίσκεψη της μητέρας της

