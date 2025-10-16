Αμαλιάδα: Χειροπέδες σε 3 από τους 5 διαρρήκτες του κοσμηματοπωλείου – Στην Αχαΐα η σύλληψη του ενός

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση της σπείρας που «χτύπησε» κοσμηματοπωλείο στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στην Αμαλιάδα, τα ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ήλιδας, ύστερα από μεθοδική έρευνα, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών και να περάσουν χειροπέδες σε τρεις από αυτούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι τέσσερις από τους πέντε φερόμενους ως δράστες είχαν εγκατασταθεί στη Ζάκυνθο, ενώ ο πέμπτος διατηρούσε επαφές με την Κάτω Αχαΐα. Οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν στο νησί, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στην Αχαΐα, σε συντονισμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα.

Η ανάλυση του βιντεοσκοπικού υλικού και άλλων αποδεικτικών στοιχείων αποκάλυψε τη διαδρομή των δραστών μετά τη διάρρηξη, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου – σύμφωνα με την αστυνομία – πούλησαν τα κλοπιμαία σε επιχείρηση στην Ομόνοια το επόμενο πρωί.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο συνεργών που διαφεύγουν, ενώ οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η ίδια ομάδα να εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας, μεταξύ αυτών και η διάρρηξη του δευτέρου κοσμηματοπωλείου.

