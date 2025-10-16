Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Τον έπιασαν να οδηγεί μεθυσμένος ενώ του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα για...μέθη

Τα ξημερώματα η σύλληψη

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας  άνδρας,  ο οποίος  σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε,
διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, αναφέρει η αστυνομία.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, δεν είχε δίπλωμα κι αυτό γιατί η άδεια ικανότητας οδήγησης, η του είχε αφαιρεθεί για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (μέθη).

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία Σύλληψη Μέθη

