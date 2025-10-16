Πάτρα: Τον έπιασαν να οδηγεί μεθυσμένος ενώ του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα για...μέθη

Τα ξημερώματα η σύλληψη
Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας άνδρας, ο οποίος σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε,
διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, αναφέρει η αστυνομία.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, δεν είχε δίπλωμα κι αυτό γιατί η άδεια ικανότητας οδήγησης, η του είχε αφαιρεθεί για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (μέθη).
