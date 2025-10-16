Παντρεύεται η Φαίη Σκορδά– Όλες οι λεπτομέρειες

Μπορεί να κρατάει πάντα χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, όμως αυτή τη φορά η χαρά της δεν γίνεται να κρυφτεί!

Η αγαπημένη παρουσιάστρια του Buongiorno, Φαίη Σκορδά, διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς – σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του youweekly.gr – ετοιμάζεται σύντομα να παντρευτεί!

Η είδηση αυτή έχει διαρρεύσει εδώ και καιρό από το περιβάλλον πρώην συνεργάτη της παρουσιάστριας , ωστόσο η ίδια το κρατάει επτασφράγιστο μυστικό, μιας και δεν θέλει να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες.

Την προσωπική της ευτυχία “πρόδωσε” με έναν τρόπο μόλις χθες και η ίδια – ίσως και για πρώτη φορά δημόσια – κατά τη διάρκεια συνέντευξης για το Buongiorno με τη Μάρω Κοντού το πρωινό της Τετάρτης 15/10.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr