Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Καπνοί σε εργαστήριο ξυλείας - Εκκενώνεται πολυκατοικία

Πάτρα: Καπνοί σε εργαστήριο ξυλείας - Εκ...

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάτρα, όταν καπνοί εντοπίστηκαν σε εργαστήριο ξυλείας που βρίσκεται στην οδό Κιθαιρώνος στην Γούβα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 5 οχήματα και αντίστοιχο προσωπικό, προκειμένου να προλάβουν τυχόν εξάπλωση της φωτιάς και να ελέγξουν την κατάσταση.

Έχει ζητήθηκε η εκκένωση της πολυκατοικίας, όπου με την συνδρομή αστυνομικών απομακρύνονται οι κάτοικοι.

Παράλληλα η αστυνομία εκτελεί και εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Σωριάστηκε πανύψηλο δέντρο στις σκάλες της Αγίου Νικολάου

Σοκ στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός τραγουδιστής Γιάννης Πανίτσας

Δήμος Πατρέων: Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός για τη διάνοιξη της Παπανδρέο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πυροσβεστική

Ειδήσεις