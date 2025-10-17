Πάτρα: Καπνοί σε εργαστήριο ξυλείας - Εκκενώνεται πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάτρα, όταν καπνοί εντοπίστηκαν σε εργαστήριο ξυλείας που βρίσκεται στην οδό Κιθαιρώνος στην Γούβα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 5 οχήματα και αντίστοιχο προσωπικό, προκειμένου να προλάβουν τυχόν εξάπλωση της φωτιάς και να ελέγξουν την κατάσταση.

Έχει ζητήθηκε η εκκένωση της πολυκατοικίας, όπου με την συνδρομή αστυνομικών απομακρύνονται οι κάτοικοι.

Παράλληλα η αστυνομία εκτελεί και εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.