Αγρίνιο: Θλίψη για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μακεδόνα

Η είδηση του θανάτου του 48χρονου Κώστα Μακεδόνα σκόρπισε θλίψη και στην κοινωνία του Αγρινίου

Η είδηση του θανάτου του 48χρονου Κώστα Μακεδόνα σκόρπισε θλίψη και στην κοινωνία του Αγρινίου.

Έφυγε από την ζωή προ ημερών, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σύνφωνα με το agriniopress.gr ο εκλιπών είχε μεγαλώσει στο Αγρίνιο, όπου και διατηρούσε αρκετούς δεσμούς και φιλικές σχέσεις. Κατοικούσε μόνιμα στην Αττική.

 Πατέρας ενός παιδιού, ο 48χρονος υπήρξε ενεργό μέλος της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων. Μάλιστα τον αποχαιρέτησε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

 

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 18/10 και ώρα 11:30 στον Ι.Ν. Αγίου Ισιδώρου στο Β’ Κοιμητήριο Αθηνών

