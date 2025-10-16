Η ταινία "Αχινός-Urchin" από 23 Οκτωβρίου στις Ελληνικές αίθουσες

H ταινία με τίτλο "Αχινός-Urchin" ξεκινά από τις 23 Οκτωβρίου 2025 να προβάλλεται στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή του Cinobo.

Η ταινία είχε επίσημη συμμετοχή στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα στο Διεθνές Φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών 2025 όπου και κέρδισε το Βραβείο FIPRESCI.

Ειδική Μνεία στο Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας 2025 στην Αθήνα.

Ξεχωριστό! -Deadline

Εντυπωσιακό ντεμπούτο - The Guardian.

Iconic ηθοποιός πλέον για τη γενιά του, ο Χάρις Ντίκινσον δοκιμάζεται για πρώτη φορά πίσω από την κάμερα και διατηρεί την σπουδαία παράδοση των βρετανών στον ρεαλισμό, παρακολουθώντας ωμά και ψύχραιμα τις περιπέτειες ενός νέου που ζει στο περιθώριο.

Σύνοψη

Στους δρόμους του Λονδίνου, ο Μάικ δίνει καθημερινά μάχη για την επιβίωσή του. Οι μόνιμοι «συγκάτοικοί» του στο περιθώριο της κοινωνίας δεν τον αφήνουν ούτε να ξεκουραστεί, ενώ ο αναξιόπιστος φίλος του αρνείται πεισματικά να του επιστρέψει τα χρήματα που του χρωστά. Πολύ σύντομα, χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει, βρίσκεται μπλεγμένος με τον νόμο. Προσπαθώντας να σταθεί ξανά στα πόδια του, αναλαμβάνει όποια περιστασιακή δουλειά βρίσκει – από μάγειρας σε μικρά μαγαζιά μέχρι καθαριστής στους δρόμους – την ίδια στιγμή που παλεύει να βρει ισορροπία ανάμεσα στη νέα του κοινότητα και την αυτοκαταστροφική του φύση.

Ο Χάρις Ντίκινσον είναι Βρετανός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, γεννημένος το 1996 στο Λονδίνο. Έγινε γνωστός για τις δυναμικές και πολυδιάστατες ερμηνείες του σε ταινίες όπως Beach Rats (2017), The King’s Man (2021), Triangle of Sadness (2022) και Where the Crawdads Sing (2022). Φέτος έκλεψε ξανά τα φώτα της δημοσιότητας με το "Babygirl", δίπλα στη Νικόλ Κίντμαν, μια τολμηρή και συναισθηματικά έντονη ταινία που συζητήθηκε όσο λίγες, την οποία και είδαμε και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε πέρυσι.

Παράλληλα, έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τη σκηνοθεσία και τη συγγραφή, έχοντας υπογράψει αρκετές μικρού μήκους ταινίες όπως Who Cares?, Drop, Us και Bug, μέσα από τις οποίες εξερευνά θέματα ταυτότητας, μοναξιάς και σχέσεων. Το 2025 έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στη μεγάλου μήκους με την ταινία Urchin, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, επιβεβαιώνοντας πως ο Ντίκινσον είναι ένας δημιουργός με δικό του βλέμμα και ξεχωριστή φωνή.

Συντελεστές ταινίας "Αχινός"

Σκηνοθεσία: Χάρις Ντίκινσον

Με τους: Φρανκ Ντιλέιν, Νταϊάν Άξφορντ, Μουράτ Ερκέκ, Μο Χασίμ, Καρίνα Χιμτσούκ.

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα: Αγγλικά

Είδος: Δράμα

Έτος παραγωγής: 2025

Διάρκεια: 99 λεπτά.

Από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 στους Ελληνικούς κινηματογράφους και σύντομα στο cinobo.com.

Ενδεχομένως η ταινία να έρθει για προβολή & στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ