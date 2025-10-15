Πρόγραμμα Σινέ Πάνθεον: Οι προβολές έως την Τετάρτη 22/10/2025

Το φετινό πρόγραμμα ξεκινάει με την ταινία "Συναισθηματική αξία" με τον Στέλαν Σκάρσγκορντ - Διανομή από την Spentzos Film
Ανοίγει επισήμως την Πέμπτη 16/10/2025 η 2η αίθουσα του Πάνθεον (Γούναρη και Κανακάρη) στην Πάτρα για τη νέα χειμερινή περίοδο, μία κομψή αίθουσα 210 θέσεων που λειτουργεί αμιγώς για προβολές κινηματογραφικών ταινιών.
Το πρόγραμμα από την Πέμπτη 16/10 έως & την Τετάρτη 22/10/2025 είναι το εξής:
Η εναρκτήρια ταινία είναι η "Συναισθηματική Αξία-Sentimental Value" του Νορβηγού δημιουργού Γιοακίμ Τρίερ που είχε παιχθεί για λίγο και στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο τον Σεπτέμβριο.
Ώρες προβολών
ΠΕΜΠΤΗ 16/10 19:00 & 21:30,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/10 19:00,
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10 19:00,
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10 19:00 & 21:30,
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/10 21:30,
ΤΡΙΤΗ 21/10 19:00,
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/10 19:00 & 21:30
«Συναισθηματική Αξία»
Διάρκεια: 133 λεπτά
Κατηγορία: Δράμα.
Σκηνοθεσία: Joachim Trier
Παίζουν οι ηθοποιοί: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning.
Σενάριο: Joachim Trier, Eskil Vogt
Χρονολογία Παραγωγής: 2025
Χώρα Παραγωγής: ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ.
Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Εκείνος έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται.
Η πιο προσωπική ίσως ταινία του Νορβηγού δημιουργού εξερευνά τα εύθραυστα θεμέλια του οικοδομήματος που είναι η οικογένεια, αλλά και του σπιτιού που όλοι βρίσκουμε στο σινεμά, έγραψε το flix.gr.
H ταινία «Συναισθηματική Αξία» έχει κόψει σε 5 εβδομάδες προβολής πανελλαδικά, πάνω από 42.000 εισιτήρια.
Στο σινέ Πάνθεον, να θυμίσουμε πως τη Δευτέρα και την Τρίτη γίνονται και οι προβολές φέτος της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας. Αυτή τη Δευτέρα 20/10 στις 19.00 και την Τρίτη 21/10 στις 21.30 θα προβληθεί η ταινία του Νίκολας Ρέι "Επαναστάτης χωρίς αιτία" Αμερικανικής παραγωγής 1955 με πρωταγωνιστές τον αξέχαστο Τζέιμς Ντιν και την αλησμόνητη σταρ Νάταλι Γουντ. Η ταινία κυκλοφόρησε σε Επετειακή Επανέκδοση το περασμένο καλοκαίρι από την summercinemas.
Επίσης στο σινέ Πάνθεον, δηλαδή στην 2η αίθουσα θα φιλοξενηθούν και 2 ταινίες του αφιερωματικού τετραήμερου που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας τιμώντας τη μνήμη του εμβληματικού, παγκόσμια αναγνωρισμένου συνθέτη μας Μίκη Θεοδωράκη.
Θα προβληθούν με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη (1925) στις
9.30 το βράδυ της Παρασκευής 17/10 η ταινία «Μίκης Θεοδωράκης - Το χρώμα της ελευθερίας - Ιχνογραφώντας τα νεανικά χρόνια του συνθέτη 1925 – 1950» & το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 9.30 το βράδυ η ταινία «Μίκης Θεοδωράκης – Ο συνθέτης των ποιητών και των οραμάτων (1950 – σήμερα). Σκηνοθεσία Γιάννης Κατωμερής.
Για τις προβολές των ντοκιμαντέρ για τον Μίκη Θεοδωράκη απαιτηθεί η προμήθεια δελτίου εισόδου τα οποία είναι διαθέσιμα στο link: https://www.ticketservices.gr/event/2025-afieromatiko-etos-mikis-theodorakis/?lang=el
