Πρόγραμμα Σινέ Πάνθεον: Οι προβολές έως την Τετάρτη 22/10/2025

Ανοίγει επισήμως την Πέμπτη 16/10/2025 η 2η αίθουσα του Πάνθεον (Γούναρη και Κανακάρη) στην Πάτρα για τη νέα χειμερινή περίοδο, μία κομψή αίθουσα 210 θέσεων που λειτουργεί αμιγώς για προβολές κινηματογραφικών ταινιών.

Το πρόγραμμα από την Πέμπτη 16/10 έως & την Τετάρτη 22/10/2025 είναι το εξής:

Η εναρκτήρια ταινία είναι η "Συναισθηματική Αξία-Sentimental Value" του Νορβηγού δημιουργού Γιοακίμ Τρίερ που είχε παιχθεί για λίγο και στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο τον Σεπτέμβριο.

Ώρες προβολών

ΠΕΜΠΤΗ 16/10 19:00 & 21:30,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/10 19:00,

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10 19:00,

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10 19:00 & 21:30,

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/10 21:30,

ΤΡΙΤΗ 21/10 19:00,

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/10 19:00 & 21:30

«Συναισθηματική Αξία»

Διάρκεια: 133 λεπτά

Κατηγορία: Δράμα.

Σκηνοθεσία: Joachim Trier

Παίζουν οι ηθοποιοί: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning.

Σενάριο: Joachim Trier, Eskil Vogt

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

Χώρα Παραγωγής: ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ.

Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Εκείνος έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται.

Η πιο προσωπική ίσως ταινία του Νορβηγού δημιουργού εξερευνά τα εύθραυστα θεμέλια του οικοδομήματος που είναι η οικογένεια, αλλά και του σπιτιού που όλοι βρίσκουμε στο σινεμά, έγραψε το flix.gr.

H ταινία «Συναισθηματική Αξία» έχει κόψει σε 5 εβδομάδες προβολής πανελλαδικά, πάνω από 42.000 εισιτήρια.