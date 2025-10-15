Ακίνητα χωρίς κληρονόμους αξιοποιούνται για στέγαση ευάλωτων πολιτών

Χιλιάδες ακίνητα που έχουν περάσει στα «αζήτητα» επειδή δεν υπάρχουν κληρονόμοι ή έχουν γίνει αποποιήσεις κληρονομιάς, ετοιμάζεται να αξιοποιήσει το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να ενισχύσει την κοινωνική πολιτική στέγασης και να θέσει τέλος σε μια χρόνια εκκρεμότητα με ανενεργές περιουσίες του Δημοσίου.

Η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, προχωρά στη διασύνδεση του Περιουσιολογίου με τα στοιχεία των σχολαζουσών κληρονομιών. Ο στόχος είναι διπλός: ο εντοπισμός και η εκκαθάριση των ακινήτων που έχουν περιέλθει στο Δημόσιο, αλλά παραμένουν «παγωμένα», και η αξιοποίησή τους για τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περίπου 7.000 περιπτώσεις κληρονομιών χωρίς ενεργούς δικαιούχους, ενώ οι υπηρεσίες επιδιώκουν τη χαρτογράφηση όλων των περιουσιών αυτών, που σε πολλές περιπτώσεις είναι εντελώς άγνωστες ή εγκαταλειμμένες.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου που θα βάζει τέλος στη σημερινή πολυπλοκότητα και καθυστέρηση. Το νομοθέτημα θα θεσπίζει Ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και Πλατφόρμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, τα οποία θα διασυνδέονται με τα υπόλοιπα μητρώα του Δημοσίου. Ειδικό ίδρυμα θα αναλαμβάνει ρόλο κηδεμόνα και εκκαθαριστή στις περιπτώσεις όπου δεν εντοπίζονται κληρονόμοι, επισπεύδοντας τις διαδικασίες μεταβίβασης στο Δημόσιο. Το ίδρυμα θα λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με πρόεδρο που θα εγκρίνεται από τη Βουλή και διοίκηση διορισμένη από τον υπουργό Οικονομίας.

Σήμερα, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Για να μάθει η αρμόδια υπηρεσία ότι μια περιουσία είναι «άκληρη» μπορεί να χρειαστούν έως και δύο χρόνια, ενώ άλλα δύο απαιτούνται για τον διορισμό εκκαθαριστών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Έτσι, για τέσσερα χρόνια ένα ακίνητο παραμένει κλειστό, με χρέη να συσσωρεύονται και χωρίς να αξιοποιείται.

Από τις περιπτώσεις που φτάνουν τελικά σε εκκαθάριση, το 98% εκποιούνται προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές, με αποτέλεσμα να μην μένει σχεδόν τίποτα στο Δημόσιο. Αυτή τη στιγμή, το υπουργείο Οικονομίας διαθέτει λιγότερα από 100 καθαρά ακίνητα προερχόμενα από σχολάζουσες κληρονομιές.

Η καθυστέρηση σύμφωνα με το protothema στην ενημέρωση για αποποιήσεις και ο εντοπισμός συγγενών παραμένουν τα μεγαλύτερα εμπόδια. Μέσω του Μητρώου Πολιτών η διοίκηση αναζητά κάθε φορά τους κληρονόμους, αλλά η διαδικασία μπορεί να κρατήσει μήνες ή και χρόνια.

Το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να λύσει αυτό τον «γρίφο» δεκαετιών, βάζοντας σε σειρά περιουσίες που σήμερα ρημάζουν και ταυτόχρονα δίνοντας «στέγη» σε οικογένειες που τη χρειάζονται περισσότερο από ποτέ.