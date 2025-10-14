Από την Πέμπτη 16/10 στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "Μετά Το Κυνήγι" με την Τζούλια Ρόμπερτς

Το κοινωνικό, ψυχολογικό θρίλερ με τίτλο "Μετά το Κυνήγι - After the Hunt" σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 16-10-2025 σε διανομή της Feelgood και απ' όσο είδαμε θα προβληθεί και στην Πάτρα.

Ο ιδιαίτερος σκηνοθέτης θαυμάσιων ταινιών όπως το περσινό φιλμ "Αντίπαλοι", το συγκινητικό "Να με Φωνάζεις με το Όνομά σου" (Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου στον Τζέιμς Άιβορι), το τολμηρό "Queer" με τον Ντάνιελ Κρεγκ που είδαμε και στην Πάτρα τον περασμένο Γενάρη, και το "A Bigger Splash", Λούκα Γκουαντανίνο από το Παλέρμο, επέλεξε για τη νέα του ταινία που ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις, την Αμερικανίδα σούπερ σταρ, τιμημένη με Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου για την 'Έριν Μπρόκοβιτς", Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία υποδύεται μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που βρίσκεται σε ένα προσωπικό και επαγγελματικό σταυροδρόμι, όταν μπαίνει στο στόχαστρο μιας καταγγελίας και ταυτόχρονα ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν της κινδυνεύει να αποκαλυφθεί.

Η ταινία προβλήθηκε στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Η Άλμα είναι καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο του Γέιλ. Διδάσκει φιλοσοφία, εποφθαλμιά εδώ και καιρό τη θέση της κοσμήτορος, είναι εργασιομανής και έχει μια πολύ άνετη ζωή. Όταν μια μαθήτρια κατηγορεί για βιασμό έναν φίλο και συνάδελφό της στο Πανεπιστήμιο, η τακτοποιημένη ζωή της θα κλυδωνιστεί, απειλώντας να φέρει στην επιφάνεια ένα οδυνηρό μυστικό από το παρελθόν της.

Συναρπαστική ταινία μυστηρίου και συνάμα αιχμηρή ηθική παραβολή, μέσα από την οποία παρελαύνουν ένα σωρό φλέγοντα ζητήματα της εποχής - από την κουλτούρα της ακύρωσης και τα σύγχρονα κυνήγια μαγισσών μέχρι τη συγκαλυμμένη υποκρισία μιας ολόκληρης κοινωνίας απέναντι σε θέματα τάξης, φυλής, προνομίων και σεξουαλικότητας. Το ψυχολογικό θρίλερ του Λούκα Γκουαντανίνο καλεί τους θεατές να προβάλλουν τις δικές τους πεποιθήσεις επάνω στα όσα βλέπουν και να μαντέψουν μόνοι πού βρίσκεται η αλήθεια και πού το ψέμα. Η Τζούλια Ρόμπερτς απολαμβάνει έναν από τους πιο δυνατούς ρόλους της καριέρας της, αν και αυτός που κλέβει πραγματικά την παράσταση είναι ο Μάικλ Στούλμπαργκ (ο πατέρας του «Να με Φωνάζεις με το Όνομά σου») ο οποίος υποδύεται τον πνευματώδη και στωικό της σύζυγο, έγραψε για την ταινία ο καλλιτεχνικός διευθυντής των Νυχτών Πρεμιέρας, Λουκάς Κατσίκας.