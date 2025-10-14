Πάτρα: 4 ημέρες γεμάτες Μίκη Θεοδωράκη - Συναυλία, προβολές, δρώμενα

Η Πάτρα τιμά τον παγκόσμια αναγνωρισμένο Έλληνα συνθέτη με αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννηση του & τον ορισμό του 2025 ως αφιερωματκού έτους «Μίκη Θεοδωράκη»
Ο Δήμος της Πάτρας με αφορμή την ανακήρυξη του 2025 ως αφιερωματικού έτους «Μίκη Θεοδωράκη» και την συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του (29 Ιουλίου 1925), διοργανώνει τετραήμερες εκδηλώσεις, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η διαδρομή του μεγάλου Έλληνα συνθέτη που έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, το έργο του, η σχέση του με την Πάτρα, τα χρόνια που έζησε σε αυτή καθώς και ο καταλυτικός ρόλος του στην προσέγγιση από το ευρύ κοινό, της ποίησης μέσα από την μελοποίηση στίχων μεγάλων ποιητών όπως ο Γιάννης Ρίτσος.
*Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στο Κινηματοθέατρο «Πάνθεον» και ξεκινούν στις 9.30 το βράδυ την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, όπου θα γίνει προβολή της ταινίας «Μίκης Θεοδωράκης - Το χρώμα της ελευθερίας - Ιχνογραφώντας τα νεανικά χρόνια του συνθέτη 1925 – 1950».
Πρόκειται για την πρώτη ταινία ενός αυτοβιογραφικού δίπτυχου.
*Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 9.30 το βράδυ, θα προβληθεί η δεύτερη ταινία του αυτοβιογραφικού δίπτυχου με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης – Ο συνθέτης των ποιητών και των οραμάτων (1950 – σήμερα). Πρόκειται για δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Γιάννη Κατωμερή.
*Οι δράσεις θα συνεχιστούν στις 9 το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου με ένα αφιέρωμα υπό τον γενικό τίτλο «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως ραψωδός των χτύπων της καρδιάς μας» (μέρος Α΄).
Πρόκειται για μία αναφορά στον Μίκη Θεοδωράκη, μέσα από την αυτοβιογραφία του στη διετία 1937-1938 που έζησε στην Πάτρα. Αφηγητής Διονύσης Βούλτσος. Μουσική επιμέλεια: Ανδρέας και Λουκάς Αδαμόπουλος.
*Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 με το δεύτερο μέρος παρουσίαση του «Μίκη Θεοδωράκη ως ραψωδού των χτύπων της καρδιάς μας» το οποίο περιλαμβάνει ολιγόλεπτες παρεμβάσεις γύρω από το έργο του συνθέτη. Η εκδήλωση θα κλείσει με μικρή συναυλία. Μουσική επιμέλεια Ανδρέας και Λουκάς Αδαμόπουλος. Συμμετέχει η χορωδία Ζακύνθου «Η Φανερωμένη».
*Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Θα απαιτηθεί η προμήθεια δελτίου εισόδου.
Τα δελτία εισόδου είναι διαθέσιμα στο παρακάτω link:
https://www.ticketservices.gr/event/2025-afieromatiko-etos-mikis-theodorakis/?lang=el
Να προσθέσουμε πως έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο του αφιερώματος & μεγάλη συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και τη «συνάντησή» του με την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, του Τάσου Λειβαδίτη και του Μανώλη Αναγνωστάκη, την οποία διοργανώνει η αντιδημαρχία Πολιτισμού την Τετάρτη 15 Οκτώβρη 2025, στις 9 μ.μ. στο κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα.
Η συναυλία γίνεται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, και συμμετέχουν η ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και οι τραγουδιστές Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Παναγιώτης Πετράκης και Άγγελος Θεοδωράκης.
«Οι φίλοι της μουσικής για δύο ώρες θα έρθουν κοντά στο μελωποιημένο έργο των Γιάννη Ρίτσου, Τάσου Λειβαδίτη και Μανώλη Αναγνωστάκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποιώντας τα ποιήματα των τριών αυτών μεγάλων Ελλήνων ποιητών, κατόρθωσε να φέρει την υψηλή ποίησή του στον απλό λαό και να την κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο», αναφέρει στο κάλεσμά της για τη συναυλία η αντιδημαρχία Πολιτισμού.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr