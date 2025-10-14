Πάτρα: 4 ημέρες γεμάτες Μίκη Θεοδωράκη - Συναυλία, προβολές, δρώμενα

Ο Δήμος της Πάτρας με αφορμή την ανακήρυξη του 2025 ως αφιερωματικού έτους «Μίκη Θεοδωράκη» και την συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του (29 Ιουλίου 1925), διοργανώνει τετραήμερες εκδηλώσεις, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η διαδρομή του μεγάλου Έλληνα συνθέτη που έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, το έργο του, η σχέση του με την Πάτρα, τα χρόνια που έζησε σε αυτή καθώς και ο καταλυτικός ρόλος του στην προσέγγιση από το ευρύ κοινό, της ποίησης μέσα από την μελοποίηση στίχων μεγάλων ποιητών όπως ο Γιάννης Ρίτσος.

*Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στο Κινηματοθέατρο «Πάνθεον» και ξεκινούν στις 9.30 το βράδυ την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, όπου θα γίνει προβολή της ταινίας «Μίκης Θεοδωράκης - Το χρώμα της ελευθερίας - Ιχνογραφώντας τα νεανικά χρόνια του συνθέτη 1925 – 1950».

Πρόκειται για την πρώτη ταινία ενός αυτοβιογραφικού δίπτυχου.

*Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 9.30 το βράδυ, θα προβληθεί η δεύτερη ταινία του αυτοβιογραφικού δίπτυχου με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης – Ο συνθέτης των ποιητών και των οραμάτων (1950 – σήμερα). Πρόκειται για δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Γιάννη Κατωμερή.

*Οι δράσεις θα συνεχιστούν στις 9 το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου με ένα αφιέρωμα υπό τον γενικό τίτλο «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως ραψωδός των χτύπων της καρδιάς μας» (μέρος Α΄).

Πρόκειται για μία αναφορά στον Μίκη Θεοδωράκη, μέσα από την αυτοβιογραφία του στη διετία 1937-1938 που έζησε στην Πάτρα. Αφηγητής Διονύσης Βούλτσος. Μουσική επιμέλεια: Ανδρέας και Λουκάς Αδαμόπουλος.

*Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 με το δεύτερο μέρος παρουσίαση του «Μίκη Θεοδωράκη ως ραψωδού των χτύπων της καρδιάς μας» το οποίο περιλαμβάνει ολιγόλεπτες παρεμβάσεις γύρω από το έργο του συνθέτη. Η εκδήλωση θα κλείσει με μικρή συναυλία. Μουσική επιμέλεια Ανδρέας και Λουκάς Αδαμόπουλος. Συμμετέχει η χορωδία Ζακύνθου «Η Φανερωμένη».

*Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Θα απαιτηθεί η προμήθεια δελτίου εισόδου.

Τα δελτία εισόδου είναι διαθέσιμα στο παρακάτω link:

https://www.ticketservices.gr/event/2025-afieromatiko-etos-mikis-theodorakis/?lang=el