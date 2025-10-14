Τραμπ για το εξώφυλλο Time: «Η χειρότερη φωτογραφία όλων των εποχών»

Μετά την επιστροφή του από το Σαρμ Ελ Σέιχ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του για την εικόνα του εξωφύλλου, υποστηρίζοντας ότι η φωτογραφία τον παρουσίαζε χωρίς μαλλιά και με «κάτι που επιπλέει στο κεφάλι του, που έμοιαζε με ένα εξαιρετικά μικρό θρόισμα, αλλά με τη μορφή ενός μικρού στέμματος».

Την έντονη δυσαρέσκειά του για το εξώφυλλο του περιοδικού Time, το οποίο τον παρουσίασε ως έναν νικητή στη Μέση Ανατολή, κατά την επιστροφή του από τις επισκέψεις του στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, εξέφρασε (καθόλου ψύχραιμα) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Φυσικά, ο Τραμπ δεν το άφησε ασχολίαστο κι έσπευσε στο “ασφαλές περιβάλλον του” το Truth Social, να γράψει το εξής: «Αυτή η φωτογραφία μπορεί να είναι η χειρότερη όλων των εποχών. Πολύ παράξενη! Δεν μου άρεσαν ποτέ οι φωτογραφίες από κάτω, αλλά αυτή είναι εξαιρετικά κακή και πρέπει να το αναφέρουμε. Τι κάνουν και γιατί;»

Παραδέχθηκε ότι το περιοδικό Time είχε γράψει «μια σχετικά καλή ιστορία για εκείνον», η οποία επικεντρωνόταν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που συνήψε η κυβέρνηση Τραμπ, αναφέροντας τους προσκεκλημένους του, Steve Witkoff και Jared Kushner, για τις «επίπονες προσπάθειές τους» που συνέβαλαν στην «ηρεμία ενός από τα πιο αποσταθεροποιητικά παγκόσμια σύγκρουση».

Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με το περιοδικό, «θα μπορούσε να γίνει ένα υπογραφή επίτευγμα της δεύτερης θητείας του Τραμπ», εκπληρώνοντας την υπόσχεσή του να τερματίσει τον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για μια «νέα εποχή» για την περιοχή, «λιγότερο καθορισμένη από συγκρούσεις και περισσότερο από την δυνατότητα μεταμόρφωσης».

Το εξώφυλλο αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα, την ημέρα που ο Τραμπ έφτασε στο Ισραήλ για να συναντήσει τις οικογένειες των απελευθερωμένων ομήρων και να απευθυνθεί στην Ισραηλινή Βουλή, πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Η σύνοδος στην Αίγυπτο είχε στόχο την υποστήριξη της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τον τερματισμό του πολέμου και την ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου οράματος για τη διακυβέρνηση και την ανασυγκρότηση της Παλαιστινιακής περιοχής.

Κατά την ομιλία του στην Κνέσετ και στο Σαρμ Ελ Σέιχ, ο Τραμπ έλαβε θερμή υποστήριξη. Ο Αιγύπτιος ηγέτης Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, συν-πρόεδρος της συνόδου, του δήλωσε ότι «μόνο εσύ» μπορείς να φέρεις την ειρήνη στην περιοχή.