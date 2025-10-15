Πάτρα: Παρουσιάζεται η ποιητική συλλογή "Αφοδράριστη γραφή" της Πηνελόπης Αλιβιζάτου

Αυτή τη Δευτέρα 20 Οκτώβρη 2025, στις 8 το βράδυ, θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση στον Πολυχώρο Πολιτισμού Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα, η ποιητική συλλογή με τίτλο «Αφοδράριστη γραφή» της Πατρινής συγγραφέως Πηνελόπης (Πόπης) Αλιβιζάτου. Το βιβλίο κυκλοφόρησε τον Μάη 2025 από τις εκδόσεις Ιωλκός και έχει αποκομίσιε θετικά σχόλια.

Η "Αφοδράριστη γραφή" είναι συλλογή ποιημάτων που, από τον τίτλο της προδιαθέτει για τη διαφάνεια της γραφής και το ευδιάκριτο των προθέσεων και των συναισθημάτων. Αυτή είναι η διαδρομή που ακολουθήθηκε για να μετουσιωθούν σε ποιήματα.

Ποιήματα που πηγαίνουν βαθιά στις ρίζες και στις χαμένες στο χρόνο εικόνες, ποιήματα που ανασύρουν βιώματα και εμπειρίες ζωής. Ποιήματα που αγγίζουν την κοινωνική και την ιστορική αφήγηση, ποιήματα που κρύβουν μεταφυσικές ανησυχίες και ερωτήματα για το σήμερα.

Η έλλειψη φόδρας από λέξεις, υποδηλώνει τη συνειδητή έκθεση του εσώτερου της δημιουργού, στη διαδικασία της δημόσιας κρίσης.

Στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου συμμετέχουν ο Αντώνης Δ. Σκιαθάς, ποιητής, πρόεδρος του Γραφείου Ποιήσεως, η Μίνα Πετροπούλου, PhD Κοινωνιολογίας, φιλόλογος, διευθύντρια ύλης Culture Book και ο Κωνσταντίνος Κορίδης, εκδότης ποιητής. Ανάγνωση ποιημάτων θα γίνει από την Έλενα Αλεξανδράκη, θεατρολόγο, ηθοποιό και στη μουσική επένδυση θα είναι ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος.