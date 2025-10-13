Πάτρα: Ανοιχτή η επετειακή έκθεση για το 1940 στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ

Για όσους γνωρίζουν, αλλά και για όσους δεν γνωρίζουν και επιθυμούν να θυμηθούν και να μάθουν το πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας μας το οποίο αφορά το Έπος του ’40, το Μουσείο Τύπου της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου και Νήσων ( ΕΣΗΕΠΗΝ) ανοίγει ιστορικές σελίδες του Τύπου στο πλαίσιο επετειακής έκθεσης.

Τα εκθέματά του εστιάζονται στον βομβαρδισμό της Πάτρας ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, στους νεκρούς εκείνης της ημέρας, σε μικρές αγγελίες που αφορούν αγνοούμενους του πολέμου, στον παράνομο Τύπο, στη λογοκρισία που γινόταν μετέπειτα από τους κατακτητές καθώς και στο πώς ο Τύπος κάλυψε την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων από εφημερίδες.

Η έκθεση φιλοξενείται στον χώρο του Μουσείου Τύπου, στην οδό Μαιζώνος 200 στην Πάτρα, και είναι επισκέψιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 9.00 με 13:00 έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ομαδικές επισκέψεις μπορούν να γίνουν μόνο κατόπιν συνεννόησης και προγραμματισμού με τη γραμματεία του Μουσείου. (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610-310488).