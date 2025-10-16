Πάτρα: Παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Κωνσταντίνου Τζαμιώτη, «Θα πέσει η νύχτα»

Παρουσιάζεται στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στις 7:30 το απόγευμα, το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Τζαμιώτη με τίτλο «Θα πέσει η νύχτα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Προλογίζουν τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης Λογοτεχνίας του Πολύεδρου, Γιώτα Ξυλιά, φιλόλογος και Φώτης Σκούρας, κοινωνικός επιστήμονας.

Ο Κωνσταντίνος Τζαμιώτης θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Ο Κωνσταντίνος Τζαμιώτης, μια από τις πιο ξεχωριστές λογοτεχνικές φωνές της γενιάς του, έχει κατακτήσει το αναγνωστικό κοινό με το νέο του βιβλίο “Θα πέσει η νύχτα”. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο έργο, που αντλεί στοιχεία από διάφορα λογοτεχνικά είδη, με αφήγηση σχεδόν υπαρξιακή, όπου το σώμα γίνεται πεδίο μάχης και αναδεικνύονται οι σιωπηλές πράξεις «αντίστασης» των ανθρώπων απέναντι σε ό,τι θεωρούν «κακό». Στην καρδιά του βιβλίου βρίσκεται μια οικογενειακή σάγκα και μια ιστορία ενηλικίωσης, σε έναν κόσμο άλλοτε ζηλευτό και άλλοτε ζοφερό, όπου συνυπάρχουν έρωτες, μυστήρια, θάνατοι και σιωπηλές πράξεις αντίστασης.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

Από την Αθήνα στον μεγάλο κάμπο της Λάρισας και τα δάση της Χαλκιδικής, οι ήρωες κινούνται στο σήμερα, κουβαλώντας το παρελθόν τους. Μια οικογενειακή σάγκα, μια ιστορία ενηλικίωσης, μια σχεδόν αστυνομική ιστορία, μαζί με έρωτες και θανάτους, συμπλέκονται και δημιουργούν ένα σύμπαν άλλοτε ζηλευτό και άλλοτε ζοφερό. Ένα φιλόδοξο μυθιστόρημα, καθώς πέρα από την έκτασή του φλερτάρει και αξιοποιεί πολλά λογοτεχνικά είδη. Με άλλα λόγια μιλά για την ασίγαστη ανάγκη να υπερασπίζεται κανείς το καλό πριν το κακό υπερισχύσει και πέσει πάλι η νύχτα.