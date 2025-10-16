Μητσοτάκης: “Φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι το ρεντίκολο της Ευρώπης”

Στη Βουλή διεξάγεται αυτή την ώρα η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την εξωτερική πολιτική.

Ο πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους κατά τη συζήτηση αρχηγών στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική.

«Φροντίζω να μην είναι η Ελλάδα το ρεντίκολο της Ευρώπης όπως ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε ο πρωθυπουργός, στηλιτεύοντας την εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα.

«Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε “go back”»

Αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, απηύθυνε συστάσεις στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προσέχει τους χαρακτηρισμούς του για τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν εκλεγμένο πρόεδρο.

«Μιλήσατε κ. Ανδρουλάκη για νεκρή φύση. Αναρωτιέμαι αν δεν είχαμε προσκληθεί τι θα λέγατε; Σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία. Αν ήμασταν εσείς δηλαδή στη θέση μου τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε «go back κ. Τράμπ»;» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Έχουμε την ελπίδα ότι από την εκεχειρία θα περάσουμε σε μόνιμη ειρήνη που θα επιτρέψει στον παλαιστινιακό λαό να αποκτήσει κράτος με μια οντότητα που θα ζει ειρηνικά δίπλα από το Ισραήλ. Μου έκανε εντύπωση ότι κανείς σας δεν αναφέρθηκε ότι η αιτία αυτής της εξέλιξης ήταν μια απάνθρωπη επίθεση σε νέους ισραηλινούς. Και έχω πει ότι η αντίδραση του Ισραήλ ξεπέρασε κάθε όριο και δεν δικαιολογείται η επίθεση σε αμάχους και παιδιά. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά από εμένα; Τώρα τα ακούτε πρώτη φορά; Αναφερθήκατε κα Κωνσταντοπουλου με υπονοούμενα και ειρωνείες για τα παιδιά που φιλοξενούμε. Ξέρετε με τι δυσκολία τα φέραμε αυτά τα παιδία από την Γάζα; Δεν το κάναμε για σόου και για επικοινωνιακούς λόγους. Το κάναμε γιατί ανησυχούμε και ενδιαφερόμαστε και αν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε».

«Ας αφήσουμε τις κορώνες πατριωτισμού»

Συνεχίζοντας την δευτερολογία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Ας αφήσουμε τις κορώνες πατριωτισμού και ας σκεφτούμε ότι έχουμε ένα σκληρό διαπραγματευτικό όπλο. Δεν είναι σκοπός η ρήξη με τη Τουρκία. Το νέο Ελσίνκι που ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, το έχουμε πετύχει. Όλοι ξέρουν ότι η Τουρκία θα πρέπει να αλλάξει στάση με Ελλάδα και Κύπρο για να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη.

Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία θα πρέπει να απαλλάξει την Ελλάδα από την απειλή πολέμου και να σταματήσει η ανυπόστατη ιστορία γκρίζων ζωνών στο αιγαίο. Κι άλλες χώρες αντιλαμβάνονται το ότι να έρθουν πολύ κοντά στη Τουρκία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρώπης. Γιατί αν η Ρωσία θεωρείται Νο1 απειλή θα πρέπει η Ευρώπη να αντιδράσει και η Τουρκία είναι πολύ κοντά στη Ρωσία. Αγοράζει πετρέλαιο, από εκεί. Ξέρει η Ευρώπη ότι θα πρέπει να είναι προσεκτική με την Τουρκία. Και σας διαβεβαιώνω ότι το αντιλαμβάνονται πολλές χώρες».



Νωρίτερα ο πρωθυπουργός στην πρωτολογία του αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες της εξωτερικής πολιτικής όπου περιλαμβάνονταν τα ελληνοτουρκικά, το μεσανατολικό, ευρωπαϊκά θέματα, καθώς και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Δίνοντας έμφαση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι, μετά τους διαύλους επικοινωνίας που άνοιξαν με την Τουρκία, υπάρχει μηδενισμός των παραβιάσεων καθώς και ότι, η εξπρές βίζα, με εξαίρεση από τον κανόνα Σένγκεν, έφερε χιλιάδες τουρίστες από την Τουρκία στα νησιά. Ισχυρίστηκε ακόμα ότι, ο συντονισμός των δύο πλευρών στο θέμα του μεταναστευτικού έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

«Και ύστερα από όλα αυτά αναρωτιέμαι πώς κάποιοι κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών. Τι θέλουν; Φουρτούνες; Ατυχήματα και εντάσεις; Θα συνιστούσα αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες», είπε και πρόσθεσε ότι αίτημα της Ελλάδας είναι η άρση του casus belli. Όπως πρόσθεσε, η μόνη διαφορά στις σχέσεις της χώρας με την Τουρκία, είναι η οριοθέτηση της ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις εξελίξεις με τη συμμετοχή της Chevron αλλά και τη θεσμοθέτηση των δύο θαλάσσιων παρκών.