Πάτρα: Παρουσίαση της νέας νουβέλας του Ανδρέα Μήτσου «Δύο Παράξενα Πλάσματα»

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία

Οι Εκδόσεις Καστανιώτη και το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία προσκαλούν το αναγνωστικό κοινό την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 7.30 μ.μ., στην παρουσίαση της νέας νουβέλας του Ανδρέα Μήτσου, με τίτλο «Δύο Παράξενα Πλάσματα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία, Γεροκωστοπούλου 31, Πάτρα. Για το βιβλίο θα μιλήσει η Αντιγόνη Βλαβιανού, Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό, ενώ ο συγγραφέας θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Η υπόθεση της νουβέλας

Στο νέο του έργο, ο Ανδρέας Μήτσου επιστρέφει με μια ιστορία βαθιά ανθρώπινη και ταυτόχρονα παράδοξη.

Ανάμεσα στα πτώματα μεταναστών, ναυαγών σε μια ερημική παραλία της Νισύρου, κοντά στο μεγάλο ηφαίστειο, οι διασώστες βρίσκουν αναίσθητο ένα κοριτσάκι έξι ετών. Όταν συνέρχεται, αναζητά απεγνωσμένα τον αγαπημένο φίλο της — μια στρουθοκάμηλο. Ξαπλωμένη στη μαύρη άμμο, το παιδί αρχίζει να αφηγείται την περιπέτειά του, μιλώντας με φωνή γεροντική, αφύσικη. Οι διασώστες πιστεύουν πως έχει υποστεί σοκ και δεν την παίρνουν στα σοβαρά. Ένας δημοσιογράφος όμως, συγκινημένος από την ιστορία, ταξιδεύει στο νησί για να τη γνωρίσει και να καταγράψει την αφήγησή της. Εκείνος πείθεται πως το κορίτσι λέει την αλήθεια. «Δύο Παράξενα Πλάσματα» είναι μια νουβέλα που κινείται ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το μεταφυσικό, φωτίζοντας με ποιητικό τρόπο το τραύμα, τη μοναξιά και την ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία.