Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο του Καρναβαλιού και της Καθαράς Δευτέρας

Η Ελλάδα θα επηρεαστεί από κύμα κακοκαιρίας, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στα δυτικά, βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι οι πιο άστατες ημέρες, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικά χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα.

Η Κυριακή θα δείξει βελτίωση, ενώ η Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται με καθαρό και ήπιο καιρό, κατάλληλο για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και το πέταγμα του χαρταετού, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην ξηρά ή στη θάλασσα.

Μαρουσάκης: Ήπιες συνθήκες και ιδανικός καιρός για χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή, με έντονες βροχές, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ η Καθαρά Δευτέρα αναμένεται με σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες, κατάλληλες για εξορμήσεις και πέταγμα χαρταετού.

Την Πέμπτη η ατμόσφαιρα θα είναι πιο ξηρή και ψυχρή, με μεγάλες διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ το βράδυ θα προσεγγίσει τη χώρα ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από τα βορειοδυτικά, που θα επηρεάσει το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Η Παρασκευή θα είναι ημέρα με έντονη κακοκαιρία, ψυχρές αέριες μάζες και έντονα φαινόμενα από τα δυτικά προς τα νοτιοανατολικά, κυρίως στη βορειοδυτική χώρα, όπου τα εδάφη είναι κορεσμένα και υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων.

Το κύμα θα κινηθεί σταδιακά ανατολικά και νοτιοανατολικά, και το Σάββατο θα περιοριστεί προς τα ανατολικά και βόρεια, ανοίγοντας τον καιρό σε δυτικά και βόρεια. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά και δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Την Κυριακή, στα ορεινά χωριά, θα εκδηλωθούν τοπικά χιονοπτώσεις, ενώ οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στις περισσότερες περιοχές δεν αναμένεται να επηρεαστούν, με μικρές εξαιρέσεις στην ανατολική Πελοπόννησο και στη βόρεια Κρήτη.

Η Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται με πολύ καλό καιρό, χωρίς προβλήματα στη ξηρά ή στη θάλασσα. Η θερμοκρασία θα ανέβει από 14°C σε 16°C, οι βοριάδες θα υποχωρήσουν, ενώ το τριήμερο συνολικά χωρίζεται σε δύο φάσεις: η Παρασκευή με κακοκαιρία, το Σάββατο πιο κρύο και άστατο, και η Καθαρά Δευτέρα με ηλιόλουστο, ήπιο καιρό κατάλληλο για εξορμήσεις και πέταγμα χαρταετού.

Καλλιάνος: Σχετικά ήπιος καιρός για Κούλουμα και χαρταετό

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου, ο καιρός δείχνει σταδιακή βελτίωση μετά την κακοκαιρία της Τρίτης, με ηλιοφάνεια και ήπιες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το τριήμερο Παρασκευή-Κυριακή αναμένεται εκ νέου αστάθεια με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ η Κυριακή θα είναι η πιο ψυχρή μέρα πριν την Καθαρά Δευτέρα.

Η πρώτη εκτίμηση για τα Κούλουμα δείχνει σχετικά ήπιο καιρό με λίγες τοπικές βροχές και διαστήματα ηλιοφάνειας, χωρίς ακραία φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο υψηλότερες από την Κυριακή, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι, καθιστώντας τη Μεγάλη Δευτέρα κατάλληλη για εξωτερικές δραστηριότητες, όπως το πέταγμα χαρταετού, αν και δεν θα επικρατήσουν ανοιξιάτικες συνθήκες.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου: «Αστάθεια Παρασκευή-Σάββατο, ψυχρότερη μέρα η Κυριακή, σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές».

Μετά το πέρας της κακοκαιρίας που επηρεάζει σήμερα, Τρίτη, τη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρικού σκηνικού.

Πέμπτη - Ηπιότερη και πιο σταθερή ημέρα

Η Πέμπτη διαφαίνεται ως η πιο «ήρεμη» ημέρα της εβδομάδας.

Θερμοκρασίες:

15-18°C στις περισσότερες περιοχές

16-18°C στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά αλλά και νησιωτικά τμήματα

Άνεμοι:

Σημαντική εξασθένηση

Νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ

Παρασκευή & Σάββατο - Εκ νέου αστάθεια

Πέρασμα νέου βαρομετρικού χαμηλού θα επαναφέρει την αστάθεια.

Κατά διαστήματα βροχές στις περισσότερες περιοχές

Ισχυροί νοτιάδες:

6-7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο

Περισσότερη ψύχρα από το μεσημέρι του Σαββάτου (πρώτα από τα βόρεια) και έπειτα:

Σταδιακή στροφή ανέμων σε βοριάδες 4-6 μποφόρ και τοπικά 7-8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο

Έναρξη εισβολής ψυχρότερων αερίων μαζών από τις βαλκανικές περιοχές

Κυριακή - Τοπικές βροχές & πτώση θερμοκρασίας

Τοπικές βροχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας

Δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα

Πτώση της θερμοκρασίας κατά 4-6°C στις περισσότερες περιοχές

Στα ορεινά: πρόσκαιρες χιονοπτώσεις

Καθαρά Δευτέρα (Κούλουμα) - Πρώτη εκτίμηση:



Με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα και διατηρώντας κάθε επιφύλαξη λόγω των πολλών ημερών έως τότε, αναμένεται:

Σχετικά ήπιος καιρός

Τοπικές νεφώσεις

Εναλλαγές με ανοίγματα στον ουρανό

Πιθανές τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο

Σχετική ψύχρα αλλά λίγο πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες σε σχέση με την Κυριακή που θα είναι η πιο κρύα μέρα του τριημέρου

Δεν διαφαίνεται κακοκαιρία, αλλά ούτε και ανοιξιάτικο σκηνικό για όσους σχεδιάζουν να πετάξουν χαρταετό

Επισημαίνεται ότι βρισκόμαστε ακόμη αρκετές ημέρες πριν, επομένως ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις.

Πρώτη εκτίμηση θερμοκρασιών στις 5 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας για τις επόμενες ημέρες:

Από το Σάββατο και μετά οι τιμές που θα σας δοθούν αποτελούν μια μέση τάση και όχι την απόλυτη πρόγνωση, διότι πρόκειται για μεσοπρόθεσμο διάστημα (5-6 ημέρες μετά), όπου αρχίζει η κίνηση των συστημάτων να παρουσιάζει χαοτικό χαρακτήρα.

Αθήνα:

• Τετάρτη: 16°C

• Πέμπτη: 17°C

• Παρασκευή: 18°C

• Σάββατο: 16°C

• Κυριακή: 14°C

• Καθαρά Δευτέρα: 16°C

Θεσσαλονίκη:

• Τετάρτη: 12°C

• Πέμπτη: 14°C

• Παρασκευή: 15°C

• Σάββατο: 11°C

• Κυριακή: 10°C

• Καθαρά Δευτέρα: 14°C

Πάτρα:

• Πέμπτη: 16°C

• Παρασκευή: 16°C

• Σάββατο: 14°C

• Κυριακή: 15°C

• Καθαρά Δευτέρα: 16°C

Ηράκλειο:

• Τετάρτη: 16°C

• Πέμπτη: 18°C

• Παρασκευή: 20°C

• Σάββατο: 16°C

• Κυριακή: 14°C

• Καθαρά Δευτέρα: 16°C

Λάρισα:

• Τετάρτη: 15°C

• Πέμπτη: 16°C

• Παρασκευή: 15°C

• Σάββατο: 12°C

• Κυριακή: 14°C

• Καθαρά Δευτέρα: 16°C

Συμπέρασμα για τον καιρό του τριημέρου:

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα:

Περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν την Παρασκευή και το Σάββατο και λιγότερες την Κυριακή. Ακόμα λιγότερες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν πιθανότατα την Καθαρά Δευτέρα, όπου θα επικρατήσει σχετική ψύχρα, χωρίς όμως έντονα φαινόμενα, αλλά και χωρίς ανοιξιάτικες θερμοκρασίες.

Επαναλαμβάνω τη χρωματική κλίμακα υετού (βροχή ή όπου υπάρξει χιόνι) στους χάρτες (meteoam.it):

Ανοιχτό έως σκούρο Πράσινο: Ασθενούς έως και μέτριας έντασης τοπικές βροχές.

Ανοιχτό έως σκούρο Μπλε: Κατά περιόδους ισχυρές έως και γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Ανοιχτό έως σκούρο Κόκκινο: Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας.

Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί με νεότερα προγνωστικά στοιχεία τις επόμενες ημέρες διότι ενδέχεται να υπάρξουν μικροαλλαγές, γι' αυτό και δεν ανεβαίνει ακόμα ο χάρτης 24ωρου υετού της Κυριακής και της Καθαράς Δευτέρας.

Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη σας».