Νομαρχιακή ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο διττός ρόλος του κ. Κατσιγάννη»

Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για τον Μάκη Κατσίγιαννη «ο οποίος διατηρεί ταυτόχρονα τη θέση του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών και εκλέχτηκε πρόσφατα στη ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας».

Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Ο Μάκης Κατσίγιαννης εκλέχτηκε πρόσφατα στη ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί και τον τίτλο του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών.

Ο λαός αναφέρει πολύ σοφά «δεν χωράνε δυο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη» πόσο δε μάλιστα όταν πρόκειται για αντικρουόμενα συμφέροντα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβάλλοντας την ισχύ του ισχυρότερου, την ισχύ των καρτέλ και της αισχροκέρδειας έχει οδηγήσει την ελληνική κοινωνία στην απελπισία, καθώς ο μισθός δεν φτάνει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη.

Σε αυτό το διττό ρόλο, λοιπόν ο κος Κατσίγιαννης θα πρέπει να αποφασίσει με ποιανού το μέρος είναι. Είναι με το μέρος του μικρομεσαίου επιχειρηματία, του αγρότη, του εργαζόμενου, ως πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου ή με το μέρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία έχει μετατρέψει σε ζούγκλα την κοινωνία, ως πρόεδρος ΔΕΕΠ;;;;

Από ότι φαίνεται, ωστόσο ο κος Κατσίγιαννης έχει αποφασίσει με ποιου τα συμφέροντα θα ταχθεί, καθώς σε ραδιοφωνική εκπομπή τον ακούσαμε ναι μεν να αναφέρει ότι αν χρειαστεί θα πάει με τους αγρότες στα μπλόκα αλλά ταυτόχρονα να δικαιολογεί απολύτως την κυβερνητική πολιτική.

Γι’ αυτό και το βράδυ της ίδιας ημέρας, αρνήθηκε να στηρίξει και μπλόκαρε ψήφισμα συμπαράστασης υπέρ των αγροτών και κτηνοτρόφων, που τέθηκε στον Εμπορικό σύλλογο στον οποίο είναι πρόεδρος.

Οι αγρότες στα μπλόκα διεκδικούν το αυτονόητο να συνεχίσουν να παράγουν, διεκδικούν τα τα δικαιώματά τους, διεκδικούν τα χρήματα που δόθηκαν στα γαλάζια παιδιά μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τα κοπάδια τους να αφανίζονται και μαζί τους οι κόποι μιας ζωής.

Οι πολίτες βλέπουν το εισόδημά τους να εξαντλείται στα μέσα του μήνα από την ακρίβεια που έχουν επιβάλλει τα μονοπώλια-καρτέλ της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Όλα αυτά χρειάζονται απαντήσεις και λύσεις. Χρειάζονται αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να λυθούν τα προβλήματα, οι οποίες δεν θα δοθούν από ανθρώπους που δημόσια με δηλώσεις τους - αλλά και θεσμικά μέσω της θέσης τους - στηρίζουν την ακραία αντιλαϊκή κυβέρνηση που τα δημιουργεί.

Δυστυχώς στην άρνηση να στηριχθεί ο αγώνας των αγροτών με ψήφισμα του Εμπορικού Συλλόγου, τον ακολούθησαν και οι συνδικαλιστές του ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ.

Τους παραδίδουμε στην κρίση σας…..