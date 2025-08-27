Taste Atlas: Το διάσημο λικέρ από την Πάτρα που μπήκε στα 10 καλύτερα του κόσμου

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο διάσημος γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas, έχει εκθειάσει ελληνικά φαγητά. Τώρα, ήρθε η ώρα να κάνει ξεχωριστή μνεία και σε ένα ελληνικό και μάλιστα Πατρινό ποτό, το οποίο τοποθετεί στο Top10 της λίστας του. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε λίστα με τα 10 καλύτερα λικέρ του κόσμου, με το Goldwasser της Πολωνίας να κατακτά τη θέση 1.

Στη θέση 6, βρίσκεται η «τεντούρα» ένα παραδοσιακό λικέρ που προέρχεται από την Πάτρα.

«Η τεντούρα είναι ένα παραδοσιακό λικέρ που προέρχεται από την Πάτρα. Παρασκευάζεται με την προσθήκη κονιάκ ή ρουμιού με βότανα και μπαχαρικά. Τα πιο συνηθισμένα αρώματα περιλαμβάνουν κανέλα και γαρίφαλο, αλλά οι συνταγές συχνά χρησιμοποιούν επίσης μοσχοκάρυδο και εσπεριδοειδή.

Η τεντούρα έχει κεχριμπαρένιο ή σκούρο χρώμα με άρωμα και γεύση που θυμίζει ζεστά μπαχαρικά και βανίλια. Μπορεί να σερβιριστεί σκέτο ή με πάγο και παραδοσιακά απολαμβάνεται ως χωνευτικό ή απεριτίφ. Αυτό το αρωματικό λικέρ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στη μαγειρική ή ως συστατικό σε κοκτέιλ και ποτά. Πιστεύεται ότι η τεντούρα έχει αρχαία προέλευση που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα», αναφέρει χαρακτηριστικά η περιγραφή του Taste Atlas.

Taste Atlas: Τα 10 καλύτερα λικέρ του κόσμου

Goldwasser, Γκντανσκ, Πολωνία

Averna, Καλτανισσέττα, Ιταλία

Amargo Obrero, Ροσάριο, Αργεντινή

Chartreuse, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Γαλλία

Strega, Benevento, Ιταλία

Τεντούρα, Πάτρα, Ελλάδα

Amaro Lucano, Pisticci, Ιταλία

Amaro Bràulio, Bormio, Ιταλία

Amaro Montenegro, Μπολόνια, Ιταλία

Ratafia catalana, Καταλονία, Ισπανία