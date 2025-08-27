Politico: Ο αιώνας της ταπείνωσης για την Ευρώπη μπορεί να έχει ήδη αρχίσει

Λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μετά την ήττα της από τους Βρετανούς στον Πρώτο Πόλεμο του Οπίου το 1842 η Κίνα υπέγραψε συνθήκη ειρήνης που την καταδίκασε για περισσότερα από 100 χρόνια σε καταπίεση από τις μεγάλες δυνάμεις και αποκικακό έλεγχο του εμπορίου της.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Politico» και στην εποχή μας, μετά από μια «εξαιρετικά άνιση» εμπορική συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Ιούλιο.

Στην περίπτωση της Κίνας, «ήταν η πρώτη από τις λεγόμενες “άνισες συνθήκες”, όπου η εκφοβιστική στρατιωτική και τεχνολογική υπερδύναμη της εποχής επέβαλε μονομερείς όρους για να μειώσει το τεράστιο εμπορικό της έλλειμμα», τονίζει στο δημοσίευμά του το «Politico». Όπως επισημαίνει το «Politico», η εικόνα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να ταξιδεύει εσπευσμένα στο θέρετρο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στη Σκωτία για να αποσπάσει μια συμφωνία, που πολλοί χαρακτηρίζουν «ανισοβαρή» και «εξευτελιστική» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνει το στίγμα της, ως εικόνα μιας δύναμης που είναι αναγκασμένη να υπογράφει συμφωνίες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα υπέγραφε.

Η συμφωνία που έκλεισε η Φον ντερ Λάιεν προβλέπει την αποδοχή αμερικανικών δασμών 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, με αντάλλαγμα μια αόριστη υπόσχεση ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω εμπορικές κυρώσεις. Οι επικριτές της κάνουν λόγο για «πολιτική ήττα», «συνθηκολόγηση» και «πράξη υποτέλειας».

Και όμως, λίγες μόλις ημέρες μετά, ο Τραμπ απείλησε με νέους δασμούς, αυτή τη φορά με αφορμή τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για την ψηφιακή οικονομία, προειδοποιώντας ότι θα διακόψει την εξαγωγή κρίσιμων τεχνολογιών μικροτσίπ αν η Ευρώπη δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών. Έτσι, δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας και οι πανηγυρισμοί της Κομισιόν ότι εξασφάλισε δέσμευση πως δεν θα υπάρξουν άλλοι δασμοί, κατέρρευσε.

Το Politico υπογραμμίζει ότι η πραγματικότητα είναι πως η ΕΕ έχει εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύκλο εξάρτησης. Δεν μπορεί να αψηφήσει τις ΗΠΑ, διότι η στρατιωτική της ασφάλεια εξακολουθεί να βασίζεται στην Ουάσιγκτον, ειδικά όσο ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει απειλή στα ανατολικά της σύνορα. Δεν μπορεί ούτε να αναμετρηθεί τεχνολογικά, καθώς η αμερικανική υπεροχή σε ημιαγωγούς, λογισμικό και τεχνητή νοημοσύνη είναι αδιαμφισβήτητη.