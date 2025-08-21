Δασμοί υπό αναθεώρηση: Τι φέρνει η συμφωνία ΗΠΑ- ΕΕ για το εμπόριο

Σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου τονίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος «αμοιβαίου, δίκαιου και ισορροπημένου εμπορίου».

Σύμφωνα με τους βασικούς όρους, η ΕΕ θα καταργήσει τους δασμούς που εφαρμόζονται σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την απελευθέρωση του εμπορίου.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες δεσμεύτηκαν να παρέχουν προτιμησιακή μεταχείριση σε συγκεκριμένες κατηγορίες αμερικανικών προϊόντων, όπως τα θαλασσινά και τα γεωργικά είδη, διευρύνοντας τις δυνατότητες εξαγωγών των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή αγορά.

Δέσμευση των ΗΠΑ για περιορισμένους δασμούς

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι θα διασφαλίσουν πως οι δασμοί που επιβάλλονται σε προϊόντα προερχόμενα από την ΕΕ -μεταξύ αυτών τα φαρμακευτικά είδη, οι ημιαγωγοί και η ξυλεία- δεν θα ξεπερνούν το 15%.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε πως η ΕΕ «θα επιδιώκει πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της».

Παράλληλα, ανέφερε: «Παρόλο που βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση, έχουμε επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα για τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία μας».

«Αποκαταστήσαμε τη συνοχή στο διατλαντικό εμπόριο και συνεχίζουμε τις συνομιλίες για περισσότερες μειώσεις δασμών, νέους τομείς συνεργασίας και μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη».