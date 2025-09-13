Τραμπ: «Έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία όταν το ΝΑΤΟ σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να επιβάλει «σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία», εφόσον όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν να πράξουν το ίδιο και σταματήσουν την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Μέσω επιστολής του στα μέλη του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ υπογράμμισε πως «η δέσμευση του ΝΑΤΟ για ΝΙΚΗ είναι πολύ μικρότερη από 100%» και χαρακτήρισε «συγκλονιστική» την επιλογή ορισμένων κρατών να συνεχίζουν να προμηθεύονται πετρέλαιο από τη Ρωσία, επισημαίνοντας πως αυτό «αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας».

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε:

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. [...] Εν πάση περιπτώσει, είμαι έτοιμος να “προχωρήσω” όταν είστε έτοιμοι. Απλά πείτε πότε».

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης να επιβληθούν υψηλοί δασμοί στην Κίνα, τονίζοντας ότι αυτοί «θα καταργηθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία», καθώς θεωρεί ότι «η Κίνα έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμη και επιρροή, στη Ρωσία», και εκτίμησε πως τα δασμολογικά μέτρα «θα σπάσουν αυτή την επιρροή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήταν ο ίδιος στην εξουσία:

«Αυτός δεν είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ του Μπάιντεν και του Ζελένσκι. Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σωθούν χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών (7.118 ζωές χάθηκαν μόνο την περασμένη εβδομάδα. ΤΡΕΛΌ!)».

Καταλήγοντας, τόνισε πως αν ακολουθηθούν οι προτάσεις του, «ο ΠΌΛΕΜΟΣ θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν», αλλιώς «απλώς σπαταλάτε το χρόνο μου και το χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών».