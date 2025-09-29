Ικανοποιητικό ξεκίνημα του φιλμ "Μια Μάχη Μετά την Άλλη" με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Την πρωτιά τόσο στο Αμερικάνικο όσο και στο ελληνικό box office κατέκτησε η ταινία «Μια Μάχη μετά την Άλλη-One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον που από πολλούς χαρακτηρίζεται ήδη από τις καλύτερες της χρονιάς. Το φιλμ που έχει διάρκεια 160 λεπτά και στην Πάτρα προβάλλεται στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, έκοψε όπως είδαμε στο flix.gr, το 4ήμερο της πρεμιέρας του, 25 με 28 Σεπτεμβρίου 2025, κοντά στα 35.000 εισιτήρια σε 161 αίθουσες πανελλαδικά (για την ακρίβεια έκοψε 34.174 εισιτήρια).

Πρωταγωνιστεί ο σούπερ σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες του, ο οποίος όπως σημειώνει το flix.gr που χάρισε στην ταινία 5 αστέρια (αριστούργημα), είναι ένας από τους ελάχιστους σταρ που μπορούν ακόμη να κάνουν το κοινό να συρρεύσει στις αίθουσες. Με καριέρα που έχει φέρει σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, ο 50χρονος ηθοποιός γνωρίζει καλά πόσο κρίσιμο είναι σήμερα το εισιτήριο σε μια εποχή που κυριαρχείται από streaming πλατφόρμες, TikTok και YouTube.

Μιλώντας στο Variety, με αφορμή την προώθηση της νέας ταινίας του Πολ Τόμας Αντερσον «Μια Μάχη μετά την Αλλη», ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου για την ταινία "The Revenant-Η Επιστροφή" το 2016) τόνισε ότι η εμπειρία της μεγάλης οθόνης παραμένει αναντικατάστατη: «Υπάρχει υπερβολική ποσότητα περιεχομένου εκεί έξω, κάτι που έχει τη γοητεία του, αλλά το να βλέπεις μια ταινία σε σκοτεινή αίθουσα, μαζί με άλλους, είναι κάτι μοναδικό».

Η συγκεκριμένη ταινία χαρακτηρίζεται τόσο τον ίδιο τον ηθοποιό όσο και από πολλούς άλλους ως «κινηματογραφικό γεγονός» και στην Πάτρα είναι πολλοί οι σινεφίλ που θέλουν να την δουν. Ο Πολ Τόμας Άντερσον, από τους πλέον αξιόλογους σκηνοθέτες των τελευταίων 30 ετών, γύρισε το "One Battle After Another" σε VistaVision, ένα φορμά που έχει να χρησιμοποιηθεί από τη δεκαετία του ’60, επιδιώκοντας να προσφέρει μια εμπειρία απτή, ρεαλιστική και ξεχωριστή σε σχέση με τα συνηθισμένα blockbuster.