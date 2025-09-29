Ικανοποιητικό ξεκίνημα του φιλμ "Μια Μάχη Μετά την Άλλη" με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Στη χώρα μας το είδαν το 4ήμερο της πρεμιέρας του κοντά στους 35.000 θεατές - Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι στα 48,5 εκατ. δολάρια
Την πρωτιά τόσο στο Αμερικάνικο όσο και στο ελληνικό box office κατέκτησε η ταινία «Μια Μάχη μετά την Άλλη-One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον που από πολλούς χαρακτηρίζεται ήδη από τις καλύτερες της χρονιάς. Το φιλμ που έχει διάρκεια 160 λεπτά και στην Πάτρα προβάλλεται στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, έκοψε όπως είδαμε στο flix.gr, το 4ήμερο της πρεμιέρας του, 25 με 28 Σεπτεμβρίου 2025, κοντά στα 35.000 εισιτήρια σε 161 αίθουσες πανελλαδικά (για την ακρίβεια έκοψε 34.174 εισιτήρια).
Πρωταγωνιστεί ο σούπερ σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες του, ο οποίος όπως σημειώνει το flix.gr που χάρισε στην ταινία 5 αστέρια (αριστούργημα), είναι ένας από τους ελάχιστους σταρ που μπορούν ακόμη να κάνουν το κοινό να συρρεύσει στις αίθουσες. Με καριέρα που έχει φέρει σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, ο 50χρονος ηθοποιός γνωρίζει καλά πόσο κρίσιμο είναι σήμερα το εισιτήριο σε μια εποχή που κυριαρχείται από streaming πλατφόρμες, TikTok και YouTube.
Μιλώντας στο Variety, με αφορμή την προώθηση της νέας ταινίας του Πολ Τόμας Αντερσον «Μια Μάχη μετά την Αλλη», ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου για την ταινία "The Revenant-Η Επιστροφή" το 2016) τόνισε ότι η εμπειρία της μεγάλης οθόνης παραμένει αναντικατάστατη: «Υπάρχει υπερβολική ποσότητα περιεχομένου εκεί έξω, κάτι που έχει τη γοητεία του, αλλά το να βλέπεις μια ταινία σε σκοτεινή αίθουσα, μαζί με άλλους, είναι κάτι μοναδικό».
Η συγκεκριμένη ταινία χαρακτηρίζεται τόσο τον ίδιο τον ηθοποιό όσο και από πολλούς άλλους ως «κινηματογραφικό γεγονός» και στην Πάτρα είναι πολλοί οι σινεφίλ που θέλουν να την δουν. Ο Πολ Τόμας Άντερσον, από τους πλέον αξιόλογους σκηνοθέτες των τελευταίων 30 ετών, γύρισε το "One Battle After Another" σε VistaVision, ένα φορμά που έχει να χρησιμοποιηθεί από τη δεκαετία του ’60, επιδιώκοντας να προσφέρει μια εμπειρία απτή, ρεαλιστική και ξεχωριστή σε σχέση με τα συνηθισμένα blockbuster.
Το "One Battle After Another" παρότι δεν "έσκισε" εμπορικά στο ξεκίνημα του, κατάφερε εντούτοις να πάρει την πρωτιά και να ρίξει στη 2η θέση το φιλμ τρόμου «Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία» που σε 4 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει πλέον τα 225.278 εισιτήρια στη χώρα μας (στα 435,8 εκατ. δολάρια είναι οι διεθνείς εισπράξεις).
Για το "One Battle After Another" του Πολ Τόμας Άντερσον το flix.gr αναφέρει στην κριτική του:
"Η επανάσταση δε θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Κινηματογραφήθηκε σε VistaVision με την υπογραφή του Πολ Τόμας Άντερσον, σε ένα σουρεαλιστικό έπος που καυτηριάζει την κατεπείγουσα πολιτική πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα μάς τρολάρει για 162 συνεχόμενα λεπτά. Το «S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» του 21ου αιώνα".
Ο Πολ Τόμας Άντερσον υπογράφει και το σενάριο.
Πρωταγωνιστούν οι: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σον Πεν, Μπενίσιο ντελ Τόρο, Ρετζίνα Χολ, Τεγιάνα Τέιλορ, Τσέις Ινφινίτι.
Τέλος να αναφέρουμε πως το ξεκίνημα του "One Battle After Another" στο εξωτερικό, είναι γενικά ικανοποιητικό δεδομένης και της μεγάλης διάρκειας του φιλμ. Σύμφωνα με το boxofficemojo.com, οι εισπράξεις τριημέρου (26-28/9) είναι 48,5 εκατ. δολάρια, από τα οποία τα 22,4 εκατ. προέρχονται από το Αμερικάνικο box office.
Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr