Αγνοούνται 8 ορειβάτες στον Ταΰγετο- Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Συναγερμός έχει σημάνει καθώς οκτώ ορειβάτες αγνοούνται στον Ταΰγετο το πρωί της Κυριακής.

Ανάμεσα στους ορειβάτες είναι και μία γυναίκα, με τις Αρχές να έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ορειβάτες επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική και ενημέρωσαν ότι είχαν χαθεί.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οκτώ άτομα γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι είναι καλα στην υγεία τους.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου δεκαπέντε λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι δυνάμεις διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ αναμένεται να συνδράμει και ελικόπτερο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από αέρος. Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν δεκαπέντε πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες

Η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό πεδίο.

«Υπάρχει επικοινωνία των ορειβατών με τους πυροσβέστες», δήλωσε στο ΕΡΤnews o αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σπάρτης, Δημοσθένης Κακούρος.