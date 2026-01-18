84 χρόνια από την εκτέλεση του Ασημάκη Τρίγκα από τους Ιταλούς

Συμπληρώνονται 84 χρόνια από τις 18 Ιανουαρίου 1942 όταν εκτελέστηκε από τους Ιταλούς ο Ασημάκης Τρίγκας. Καταδικασθείς σε θάνατο από τις Ιταλικές δυνάμεις Κατοχής εκτελέστηκε ανήμερα του Αγίου Αθανασίου στον περίβολο του Κάστρου της Πάτρας, 7.30 αξημέρωτα ήταν.

Ο λόγος; Άγνωστος. Τα επίσημα έγγραφα του Στρατοδικείου που τον καταδίκασε σε θάνατο, δεν βρέθηκαν ποτέ, οι οικείοι του κάνουν λόγο για κάποια δολιοφθορά σε βάρος των Κατακτητών, που τον έστειλε στο Στρατοδικείο κι από κει στο Εκτελεστικό Απόσπασμα. Ετάφη σε ομαδικό τάφο στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης χωρίς ποτέ να βρεθούν τα οστά του.

Ο Ασημάκης Τρίγκας, γιος του Βασίλη και της Κατίνας ήταν 37 ετών και με τη σύζυγό του Παναγιώτα Ν. Φρούντα είχαν αποκτήσει τέσσερα αγόρια (ένα ακόμα κοριτσάκι είχε αποβιώσει νωρίτερα). Ήταν κτηματίας με καταγωγή από τον ημιορεινό οικισμό Αχαΐας, Δαμακίνι.

Και ένα ντοκουμέντο. Ο Τρίγκας ήταν δεξιοτέχνης κλαρινίστας, σώζεται μάλιστα και βίντεο από πανηγύρι στο Γηροκομειό με τον ίδιο σε δράση! Το βίντεο είναι του 1933, τραβηγμένο από το Χρήστο Γ. Σακελλάρη και ανέβηκε στο facebook στην σελίδα patras old photos, από τον γιο του, Γιώργο Σακελλάρη που κάνοντας περίφημη και εξαιρετική δουλειά κατάφερε να περισώσει από τον χρόνο αυτό το μοναδικό και σπάνιο αρχείo. Οι εικόνες που εμπεριέχονται στο βίντεο είναι από το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου στο μοναστήρι της Παναγίας της Γηροκομήτισσας και αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πόσο μεγάλο και ιστορικό βάθος έχουν οι θρησκευτικές και πανηγυρικές εκδηλώσεις που γίνονται εκεί, κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Το βίντεο προβάλλεται «αντίστροφα» (mirror view).