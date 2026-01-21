Η Ομόνοια Ναυπάκτου στην... Κωνσταντινούπολη- ΦΩΤΟ

Τον ιστορικό Αθλητικό Σύλλογο του Πέρα στην Κωνσταντινούπολη (ΑΣ Πέρα – Beyoğlu Spor Kulübü) επισκέφθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου ο πρόεδρος της Ομόνοιας Ναυπάκτου, κ. Αντώνης Σχοινάς.

Τον πρόεδρο της Ομόνοιας υποδέχθηκε στα γραφεία του συλλόγου ο ομόλογός του, κ. Στέλιος Μουχλίδης, πρόεδρος του ΑΣ Πέρα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους ιδιόκτητους χώρους του συλλόγου, ο οποίος στεγάζεται σε ένα όμορφο νεοκλασικό κτίριο στην ιστορική περιοχή του Πέρα, σε μικρή απόσταση από την πλατεία Ταξίμ, στην Κωνσταντινούπολη.

Η περιοχή του Πέρα αποτελεί ιστορικά έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες του ελληνισμού της Πόλης, καθώς εκεί έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν επί δεκαετίες οι Ρωμιοί, αναπτύσσοντας έντονη πολιτιστική, κοινωνική και αθλητική δράση. Ο ΑΣ Πέρα κατέχει ξεχωριστή θέση στην αθλητική ιστορία του ελληνισμού, καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη γέννηση σπουδαίων προσφυγικών συλλόγων στην Ελλάδα, όπως η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.

Στην εμβληματική αίθουσα με τα ιστορικα λάβαρα και τα κύπελλα, οι δύο πρόεδροι αντάλλαξαν αναμνηστικά ενθύμια και είχαν μια θερμή και ουσιαστική συνομιλία, με έμφαση στη μακρά και πλούσια ιστορία του Πέρα Κλουμπ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε το καλοκαιρινό διεθνές τουρνουά Βόλεϊ κορασίδων της Ομόνοιας Ναυπάκτου, καθώς και ο προγραμματισμός της διοργάνωσης για το 2026. Η πρόσκληση συμμετοχής βρήκε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση και έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά του συλλόγου της Κωνσταντινούπολης, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη διατήρηση ανοιχτής επικοινωνίας το προσεχές διάστημα.

Η συνάντηση αυτή ανέδειξε τη σημασία της εξωστρέφειας των αθλητικών σωματείων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ομόνοιας Ναυπάκτου ως ενός συλλόγου που επενδύει σε συνεργασίες με διεθνή προοπτική.