Παίζω – Διαβάζω – Μαθαίνω: Το βόλεϊ συνεχίζει μια διαχρονική ελληνική παιδαγωγική παράδοση.

Στην Αρχαία Ελλάδα, ο αθλητισμός δεν ήταν αποκομμένος από την παιδεία.

Αντιθέτως, συνυπήρχε αρμονικά με τη διαπαιδαγώγηση, τη γνώση και τη φιλοσοφία, διαμορφώνοντας τον ολοκληρωμένο άνθρωπο: υγιή στο σώμα και καλλιεργημένο στο πνεύμα.

Με αυτό το διαχρονικό ελληνικό πρότυπο ως οδηγό, η ΕΣΠΕΠ - ¨Ενωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (ΕΣΠΕΠ) προτρέπει τα σωματεία-μέλη της να προχωρήσουν στη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η δράση υλοποιείται με το σύνθημα «Παίζω – Διαβάζω – Μαθαίνω» και στοχεύει να αναδείξει τον παιδαγωγικό ρόλο του βόλεϊ, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, ως μέσο αγωγής, πολιτισμού και αξιών.

Για τη δημιουργία της δανειστικής Βιβλιοθήκης, προτείνεται κάθε αθλήτρια και κάθε αθλητής βόλεϊ, αλλά και όποιος επιθυμεί να δωρίσει ένα βιβλίο.

Ένα βιβλίο γνώσης, φαντασίας ή προβληματισμού, που θα μπορεί να διαβαστεί και να δανειστεί από όλους.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία:

• καλλιεργείται η φιλαναγνωσία και η κριτική σκέψη,

• ενισχύεται η έννοια της συμμετοχής και της προσφοράς,

• συνδέεται έμπρακτα ο σύγχρονος αθλητισμός με την παιδεία και τη φιλοσοφική παράδοση του ελληνικού πολιτισμού,

• αναβαθμίζεται ο κοινωνικός και εκπαιδευτικός ρόλος των αθλητικών σωματείων.

Η ΕΣΠΕΠ πιστεύει ότι ο αθλητισμός, όπως και στην Αρχαία Ελλάδα, οφείλει να υπηρετεί την ολιστική διαμόρφωση του ανθρώπου.

Γιατί ο καλός αθλητής και αθλήτρια δεν καλλιεργεί μόνο το σώμα, αλλά και το πνεύμα.