Πάτρα: Ώρα για ράγκμπι με τον Αίολο!

Δεύτερη αγωνιστική
Στην Πάτρα θα φιλοξενηθεί η δεύτερη αγωνιστική του πανελληνίου πρωταθλήματος Ράγκμπι ανδρών το προσεχές Σάββατο με την συμμετοχή του Αίολου Πατρών.
Η πατρινή ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά την εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα, φιλοδοξώντας να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα απέναντι στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Άτλας Αρένα που είναι και η έδρα του Αίολου, ενώ η έναρξη των αγώνων έχει οριστεί για τις 17.00.
