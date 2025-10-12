Ανάμεσα σε ουρανό και γη: Πού βρίσκονται οι υψηλότερες γέφυρες της Ελλάδας;

Η άγρια ομορφιά και η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της Ηπείρου δεν έχουν χαρίσει μόνο εντυπωσιακά φαράγγια και βουνά, αλλά και ορισμένες από τις ψηλότερες και πιο εντυπωσιακές γέφυρες της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει το carandmotor.gr κατασκευασμένα με απόλυτο σεβασμό στο δύσβατο τοπίο και τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, αυτά τα τεχνικά θαύματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Εγνατίας Οδού, του υπερσύγχρονου αυτοκινητόδρομου μήκους 670 χιλιομέτρων που ενώνει την Ήπειρο με τη Θράκη.

Ανάμεσα στις εκατοντάδες γέφυρες της Εγνατίας, ξεχωρίζουν εκείνες που δεσπόζουν στις χαράδρες της Ηπείρου, προκαλώντας δέος όχι μόνο για το ύψος τους, αλλά και για την αρχιτεκτονική και τεχνική αρτιότητα που τις χαρακτηρίζει.

Η γέφυρα του Μετσοβίτικου: Η ψηλότερη της Ελλάδας

Η γέφυρα του Μετσοβίτικου ποταμού είναι το έργο που διεκδικεί επάξια τον τίτλο της ψηλότερης γέφυρας στην Ελλάδα. Με ύψος μεσοβάθρων που αγγίζει τα 110 μέτρα, η συγκεκριμένη κατασκευή δεσπόζει ανάμεσα σε δύο σήραγγες, γεφυρώνοντας τον ποταμό στις παρυφές του Μετσόβου. Με συνολικό μήκος 537 μέτρα και δύο ανεξάρτητους κλάδους κυκλοφορίας, θεωρείται από τα πιο απαιτητικά έργα της Εγνατίας από τεχνικής άποψης.

Οι υπόλοιποι «γίγαντες» της Εγνατίας

Γέφυρα Καστανιάς Κοζάνης: Με ύψος μεσόβαθρων 94 μέτρα και μήκος 456 μέτρα, πρόκειται για μια εντυπωσιακή χαραδρογέφυρα, που κατασκευάστηκε επίσης στο πλαίσιο της Εγνατίας Οδού.

Γέφυρα Βοτονοσίου: Περίπου 15 χιλιόμετρα δυτικά του Μετσόβου, αυτή η γέφυρα έχει μήκος 500 μέτρα και ύψος μεσόβαθρων 53 μέτρα. Ξεχωρίζει, ωστόσο, για ένα από τα τρία ανοίγματά της, που φτάνει τα 230 μέτρα – το μεγαλύτερο μετά τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου στην Ελλάδα και 15ο σε μήκος διεθνώς.

Πιο ψηλά κι από τη Ρίο–Αντίρριο

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως, αν και η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου αποτελεί το πιο εμβληματικό καλωδιωτό έργο στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, η απόσταση του οδοστρώματός της από την επιφάνεια της θάλασσας δεν ξεπερνά τα 52 μέτρα στο ψηλότερο σημείο της. Αντίθετα, οι γέφυρες της Ηπείρου υψώνονται διπλάσια ή και περισσότερο πάνω από τα φαράγγια, αποτελώντας τα πραγματικά «ψηλά σημεία» του ελληνικού οδικού δικτύου.

Ένα δίκτυο τεχνικής υπεροχής

Από τα 670 χιλιόμετρα της Εγνατίας Οδού, περίπου 42 χιλιόμετρα αποτελούνται από γέφυρες – ένα ποσοστό που αποτυπώνει την πολυπλοκότητα του γεωγραφικού ανάγλυφου της Βόρειας Ελλάδας και την ανάγκη για τεχνικές λύσεις υψηλού επιπέδου.

Οι «τσιμεντένιοι γίγαντες» της Ηπείρου δεν είναι απλώς κατασκευαστικά επιτεύγματα, αλλά και σύμβολα της σύνδεσης μεταξύ φύσης και τεχνολογίας, που καθιστούν τη μετακίνηση πιο ασφαλή και ταυτόχρονα πιο εντυπωσιακή.